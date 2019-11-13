Дрозденко: Ленобласть предлагает внести коррективы в 44-ФЗ по закупкам

"Бизнес и власть обречены на сотрудничество в сфере цифровизации. Но важно не ошибиться в выборе проектов, мы не должны покупать кота в мешке. Пока длятся конкурсные процедуры, проект может потерять актуальность. Мы просим федералов поддержать нашу инициативу по внесению изменений в 44-ФЗ. Мы должны сначала ставить задачу, выделять на нее деньги, а потом покупать готовое решение", — заявил губернатор.