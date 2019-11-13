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РИА Новости

Дрозденко: Ленобласть предлагает внести коррективы в 44-ФЗ по закупкам

18:12 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области просят поддержать федеральные органы инициативу по внесению изменений в Федеральный закон N44-ФЗ по закупкам, которые позволят до стадии конкурсной процедуры предоставлять возможность участникам создавать продукт по техническому заданию, а уже потом проходить конкурс государственных закупок. Об этом заявил во время конференции "Особенности региональной цифровизации" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в настоящее время власти Ленинградской области предлагают компаниям до заключения контрактов представлять идеи проектов для оценки, а уже потом объявлять конкурс на госзакупку.

"Бизнес и власть обречены на сотрудничество в сфере цифровизации. Но важно не ошибиться в выборе проектов, мы не должны покупать кота в мешке. Пока длятся конкурсные процедуры, проект может потерять актуальность. Мы просим федералов поддержать нашу инициативу по внесению изменений в 44-ФЗ. Мы должны сначала ставить задачу, выделять на нее деньги, а потом покупать готовое решение", — заявил губернатор.

Предполагается, что областной комитет цифрового развития будет заранее объявлять о приеме инициатив для решения задач, поставленных региональными проектами по приоритетным для области направлениям. Эти инициативы сначала поступят на рассмотрение экспертов, и в случае положительной оценки они будут рекомендованы для участия в конкурсных процедурах.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономика
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