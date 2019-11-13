Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке

По данным следствия, 12 ноября отдыхавшая в "Артеке" 15-летняя девочка из Махачкалы легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
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"Девочка, которая скончалась в "Артеке", училась в девятом классе одной из школ Махачкалы... У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, и она была здорова", - сказал собеседник агенства.
Отмечается, что специалисты министерства образования поддерживают связь с родственниками ребенка. "В ближайшее время мать и тетя девочки вылетают в Крым. О причинах случившегося нам неизвестно. Минобрнауки Дагестана выражает соболезнования родным и близким девочки", - говорится также в сообщении.
Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке", сообщил ранее РИА Новости источник в комиссии.