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РИА Новости

Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке

17:54 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкФлаг лагеря "Артек".
Флаг лагеря Артек.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Флаг лагеря "Артек".. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Умершая в "Артеке" девочка не имела хронических заболеваний и перед отъездом в Крым была здорова, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.
По данным следствия, 12 ноября отдыхавшая в "Артеке" 15-летняя девочка из Махачкалы легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
12 октября, 13:11
В "Артеке" от пневмонии умер ребенок
"Девочка, которая скончалась в "Артеке", училась в девятом классе одной из школ Махачкалы... У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, и она была здорова", - сказал собеседник агенства.
Отмечается, что специалисты министерства образования поддерживают связь с родственниками ребенка. "В ближайшее время мать и тетя девочки вылетают в Крым. О причинах случившегося нам неизвестно. Минобрнауки Дагестана выражает соболезнования родным и близким девочки", - говорится также в сообщении.
Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке", сообщил ранее РИА Новости источник в комиссии.
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СК РФАртекКрымДагестанМахачкалаПроисшествия
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