Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке

"Девочка, которая скончалась в "Артеке", училась в девятом классе одной из школ Махачкалы... У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, и она была здорова", - сказал собеседник агенства.