Более трети россиян готовы обратиться к страховщикам по оплате услуг по ОМС

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Около трети россиян готовы обращаться в свои страховые медицинские организации (СМО), чтобы выяснить правомерность оплаты медуслуг, а при неправомерности – добиваться возмещения затрат, свидетельствуют данные опроса, проведенного по инициативе . Около трети россиян готовы обращаться в свои страховые медицинские организации (СМО), чтобы выяснить правомерность оплаты медуслуг, а при неправомерности – добиваться возмещения затрат, свидетельствуют данные опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков.

В социсследовании приняли участие 1525 человек в возрасте от 18 до 65 лет в разрезе распределенной выборки по всем восьми федеральным округам России.

"Более 35,1% респондентов высказали намерение узнать у страховой медицинской организации, правомерно ли было требование оплаты за ту или иную медицинскую помощь со стороны медицинской организации", - говорится в сообщении пресс-службы ФОМС по итогам опроса.

При этом, отметили в ФОМС, данные исследования показали, что россияне не всегда обладают информацией о том, что именно им полагается в рамках бесплатного оказания медицинской помощи по ОМС. Так, например, каждый десятый россиянин не считает нарушением своих прав, если медицинская организация настаивает на приобретении за счет средств пациента лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в период пребывания в стационаре по назначению врача. При этом 16,3% не были уверены, должны ли данные лекарственные препараты быть предоставлены им бесплатно или за них надо заплатить. Как пояснили в ФОМС, приобретение лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатно и оплачивается из средств ОМС.

Результаты опроса также показали, что большинство респондентов не понесли никаких затрат на лечение в стационаре (69,9% получили лечение по полису ОМС). Вместе с тем, дополнительные финансовые расходы были у 30,1% опрошенных.

"При наличии любого предложения оплатить медпомощь в медицинской организации, участвующей в реализации программы государственных гарантий, следует обратиться в страховую медицинскую организацию и проконсультироваться о правомерности оплаты. Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен", – приводится в сообщении комментарий члена рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаила Пушкова.

Эксперт советует в тех случаях, когда пациент уже заплатил за медицинскую помощь или что-то купил в аптеке при нахождении на лечении в стационаре по направлению лечащего врача, сохранять чек, договор на предоставление платных услуг и обратиться в СМО.

Инфографика "Чтобы не платить за бесплатную медицинскую помощь" Инфографика "Чтобы не платить за бесплатную медицинскую помощь"

"Далее составляется письменная жалоба. СМО на основе этой жалобы организует проведение экспертизы. Эксперт обосновывает показания в соответствии с требованиями порядков оказания, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций и правомочность оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС, в соответствии с программой госгарантий. После этого подаётся претензия в медицинскую организацию и предложение урегулировать конфликт в досудебном порядке через возмещение пациенту неправомерно израсходованных денежных средств. Обычно все удается решить на этом этапе, но если медорганизация не идет на возмещение средств в досудебном порядке, то все решается в суде. СМО помогает при подготовке искового заявления и может выступать в суде третьим лицом", – пояснил Пушков.

Председатель ФОМС Наталья Стадченко подчеркнула, что с 2019 года прописан пошаговый регламент сопровождения застрахованных граждан со стороны страховых медицинских организаций. Страховые представители по закону обязаны осуществлять консультационное и информационное сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Это вопросы о работе медицинской организации, о праве выбора и замены СМО, о праве замены поликлиники и врача, о видах, сроках и условиях предоставления медпомощи в рамках базовой и территориальной программ, порядке прохождении профилактических мероприятий, прохождении диспансерного наблюдения и многое другое.

"Во всех регионах есть "горячие линии", ни одно обращение не остается без ответа и по всем жалобам принимаются меры. Сегодня во всех страховых организациях и территориальных фондах есть колл-центры. Если страховой представитель не подсказал, как поступить в той или иной ситуации, не защитил его нарушенные права необходимо обращаться в территориальный фонд ОМС" - цитирует пресс-служба пояснения Стадченко.