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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения о "суперсделке" Трампа для Эрдогана

16:14 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу вряд ли удастся уговорить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана пересмотреть свои отношения с Россией, в частности в сфере военно-технического сотрудничества, в обмен на новую "суперсделку" с Вашингтоном, заявил РИА Новости в среду председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Встреча Трампа и Эрдогана пройдет в среду в Белом доме. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер предложил своему турецкому коллеге торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских ЗРК С-400. Источники издания заявляют, что подобные предложения Трампа по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном Эрдогану на прошлой неделе
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"Турция не будет портить отношения с Россией, несмотря на любые предложения Трампа. К тому же Трамп в решениях не самостоятелен, там еще Конгресс должен сказать свое слово. Конгресс, который недоволен смягчением риторики американского лидера в адрес Турции и который вряд ли выделит те 100 миллиардов долларов, о которых идет речь", - сказал Липовой.
Эксперт отметил, что покупка С-400 была продиктована объективной потребностью Анкары в обеспечении безопасности, поэтому турецкая сторона не станет пересматривать эту сделку с Россией, которая сегодня уже практически полностью реализована.
"Покупка С-400 была обусловлена тем, что наши ЗРК могут работать по всем целям, тогда как американские Patriot имеют ряд ограничений. Так что это вопрос национальной безопасности, которым Эрдоган не поступится", - подчеркнул собеседник агентства.
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В то же время Липовой предположил, что, несмотря на напряженность в американо-турецких отношениях, эти страны сохранят стратегическое партнерство.
"Вместе с тем и США невыгодно слишком уж давить на Турцию. Ведь именно Турция остается чуть ли не главным союзником США на Ближнем Востоке, наряду с Израилем, Турция граничит с Ираном – основным противником Вашингтона в регионе, Турция контролирует Босфор, у американцев в Турции база. И конечно, она была и остается членом НАТО", - заключил он.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»F-35Реджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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