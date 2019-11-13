Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400, сообщает издание The Washington Post.
Источники издания заявляют, что подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.
По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет 12-13 ноября с визитом в США, где обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Поставки Анкаре российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.