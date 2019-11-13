Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP

Источники издания заявляют, что подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.

По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет 12-13 ноября с визитом в США, где обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.