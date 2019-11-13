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РИА Новости

Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP

05:29 13.11.2019 (обновлено: 09:46 13.11.2019)
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400, сообщает издание The Washington Post.
Источники издания заявляют, что подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.
По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет 12-13 ноября с визитом в США, где обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Вчера, 12:19
В Кремле рассказали, что может стать поводом для встречи Путина и Эрдогана
Поставки Анкаре российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»The Washington PostТурцияСирияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Потерять Турцию как союзника для США ,,смерти подобно''. Это как для немцев поражение под Сталинградом. Для Турции отказаться от денеог США , не в национальной привычке. Но Россия это полюс силы на Ближнем Востоке, с которым Турции лучше не вставать в прямую конфронтацию, что бы не встать в более неудобную позу.у Эрдогана не получится соблюсти интерессы России и США одновременно. Слишком уж далеко США зашли с открытой враждой к России. И эту вражду не сможет решить дипломатия, решит сила. Если заговорят пушки, то какая разница для России, с А мерикой Турция или с Англией. Россияпросто дала Турции шанс на мирное добрососедство. И если Турция упустит этот шанс, это будет самой большой ошибкой Эрдога
13 ноября, 06:19
KKlenowiy.klen
8331103
С Трампом о чем либо договариваться после ситуации с Ираном и постоянной оппозиции со стороны конгресса не надёжно. Уже после сделки конгресс может ее отменить, видоизменить или откорректировать. Хотя и Эрдоган не отличается надёжностью, как партнёр. Они стоят друг друга.
13 ноября, 06:22
Павел Иванов
6931112
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