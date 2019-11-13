Минпромторг готовит план борьбы с незаконным оборотом минеральной воды

ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Минсельхозом и рабочей группой при Совфеде готовит план мероприятий по противодействию незаконному обороту питьевой воды, сообщила замдиректора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева

"Сейчас вместе с рабочей группой при Совете Федерации и Минсельхозом России Минпромторг формирует план мероприятий по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную. План этот будет содержать полный комплекс разнообразных необходимых мер", - сказала Приезжева, выступая на форуме "Антиконтрафакт-2019".

По ее словам, в России началась масштабная работа по пересмотру системы регулирования рынка воды. "Среди эффективных способов борьбы с нелегальным оборотом мы рассматриваем, во-первых, создание системы саморегулируемых добросовестных практик и механизма саморегулирования рынка минеральных и питьевых вод. Надо сказать, что именно на этот механизм отраслевая индустрия сейчас делает ставку и видит в нем большой потенциал", - указала она.

Кроме того, важным направлением является актуализация порядка выдачи заключений, подтверждающих производство минеральных вод, обладающих особыми свойствами, для регистрации наименования места происхождения товара (НМПТ). Готовятся также предложения по внесению изменений в технический регламент о безопасности упакованной питьевой воды.

Приезжева указала, что одним из барьеров поступления на рынок нелегальной воды могла бы стать обязательная маркировка. "Мы полагаем, что этот инструмент тоже мог бы быть эффективным для этой товарной группы за счёт того, что апробированные на других товарных группах решения базируются на нескольких ключевых принципах", - сообщила замдиректора департамента.