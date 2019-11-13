Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики применяют против задержанных на юго-востоке страны пытки, особой жестокостью в этом отличаются сотрудники Украинские силовики применяют против задержанных на юго-востоке страны пытки, особой жестокостью в этом отличаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) , рассказал волонтер из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский.

Кимаковский в 2015 году отправился на Донбасс волонтером, возил гуманитарные грузы, но был задержан как агент ФСБ. Власти Украины обвинили его по шести статьям, среди которых пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против Украины. В Россию он смог вернуться только в сентябре этого года.

"Четырнадцатый и пятнадцатый годы - это были самые тяжелые годы, когда пытали всех", - сказал Кимаковский в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса"

"Я прошел через общение с сотнями политзаключенных. Больше всего пытали СБУшники, тяжелее всего пытали СБУшники. И самое тяжелое, наверное, было - тюрьма в аэропорту, которую называли "Холодильник", - отметил он.

По его словам, жестоким пыткам подвергали задержанных в Донбассе людей и представители "добровольческих батальонов" Украины. А меньше всего пытали украинские военные.

"Это тяжело – пройти пытки. Это электричество, это вода, это побои, это дыба, это стрельба под ухом. Я прошел практически все", - сказал он.

При этом, по словам Кимаковского, он не стал ненавидеть Украину и ее народ. Даже некоторые из его тюремщиков позднее извинялись перед ним.

"Говорили: Игорь Владимирович, извините, нам приказали. То есть даже в этой среде люди понимают, что их использовали в рамках всего этого конфликта", - отметил он.