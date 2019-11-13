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РИА Новости

Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах

16:02 13.11.2019
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyИсправительная колония, Украина
Исправительная колония, Украина
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики применяют против задержанных на юго-востоке страны пытки, особой жестокостью в этом отличаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), рассказал волонтер из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский.
Кимаковский в 2015 году отправился на Донбасс волонтером, возил гуманитарные грузы, но был задержан как агент ФСБ. Власти Украины обвинили его по шести статьям, среди которых пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против Украины. В Россию он смог вернуться только в сентябре этого года.
"Четырнадцатый и пятнадцатый годы - это были самые тяжелые годы, когда пытали всех", - сказал Кимаковский в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса".
"Я прошел через общение с сотнями политзаключенных. Больше всего пытали СБУшники, тяжелее всего пытали СБУшники. И самое тяжелое, наверное, было - тюрьма в аэропорту, которую называли "Холодильник", - отметил он.
По его словам, жестоким пыткам подвергали задержанных в Донбассе людей и представители "добровольческих батальонов" Украины. А меньше всего пытали украинские военные.
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"Это тяжело – пройти пытки. Это электричество, это вода, это побои, это дыба, это стрельба под ухом. Я прошел практически все", - сказал он.
При этом, по словам Кимаковского, он не стал ненавидеть Украину и ее народ. Даже некоторые из его тюремщиков позднее извинялись перед ним.
"Говорили: Игорь Владимирович, извините, нам приказали. То есть даже в этой среде люди понимают, что их использовали в рамках всего этого конфликта", - отметил он.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
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Ситуация на УкраинеКирилл ВышинскийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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