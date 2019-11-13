"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой четвертого выпуска — Игорь Владимирович Кимаковский, обвиненный по шести статьям УК Украины, среди которых — пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против Украины. В 2015-м отправился на Донбасс волонтером, возил гуманитарные грузы, но был задержан как агент ФСБ. О самой тяжелой странице в своей жизни, пытках на Донбассе, градации "тюрем", социальном заказе на мир и о том, как проходило освобождение задержанных и заключенных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, — смотрите в новом выпуске.
"Люди Донбасса". Как навигатор довел до тюрьмы. Игорь Кимаковский
14:00 13.11.2019 (обновлено: 14:06 13.11.2019)
1843