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Люди Донбасса
2019-11-13T14:06Z
https://ria.ru/20191113/1560837943.html
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РИА Новости

"Люди Донбасса". Как навигатор довел до тюрьмы. Игорь Кимаковский

14:00 13.11.2019 (обновлено: 14:06 13.11.2019)
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой четвертого выпуска — Игорь Владимирович Кимаковский, обвиненный по шести статьям УК Украины, среди которых — пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против Украины. В 2015-м отправился на Донбасс волонтером, возил гуманитарные грузы, но был задержан как агент ФСБ. О самой тяжелой странице в своей жизни, пытках на Донбассе, градации "тюрем", социальном заказе на мир и о том, как проходило освобождение задержанных и заключенных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, — смотрите в новом выпуске.
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Люди ДонбассаСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийДНРДонбасс
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