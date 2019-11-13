Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Два американских катера типа Island, переданных США Киеву в 2018 году, включили в состав Военно-морских сил Украины, заявил в среду заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.
В октябре в Одессу доставили два патрульных катера типа Island. Позже ВМС Украины провели испытания американских катеров.
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"Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав ВМС Вооруженных сил Украины", - написал Котляр на странице в Facebook.
Также он выразил уверенность, что американские катера усилят "обороноспособность и безопасность Украины в море".
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПатрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Как сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон, "в дополнение к этим двум патрульных катерам класса типа Island", США предоставят "еще три дополнительных катера этого же класса". "Это катера береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины", - приводит слова Пеннингтона пресс-служба украинского Минобороны.
Береговая охрана США в 2018 году передала Киеву катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что с США достигнута договоренность о поставке еще четырех катеров американских патрульных катеров типа Island.
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