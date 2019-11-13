Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон, "в дополнение к этим двум патрульных катерам класса типа Island", США предоставят "еще три дополнительных катера этого же класса". "Это катера береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины", - приводит слова Пеннингтона пресс-служба украинского Минобороны.