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РИА Новости

США доставили в Одессу два патрульных катера типа Island

11:25 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкКатера береговой охраны класса "Island", переданные Военно-морским силам Украины
Катера береговой охраны класса Island, переданные Военно-морским силам Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Катера береговой охраны класса "Island", переданные Военно-морским силам Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, переданных США Украине в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба украинских военно-морских сил ВС.
Береговая охрана США в 2018 году на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Ранее командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщал, что Украина рассчитывает получить катера к сентябрю 2019 года. Военно-морские силы Украины занимались подготовкой экипажей для катеров.
Церемония передачи двух американских сторожевых катеров класса Island министерству внутренних дел Грузии. Архивное фото
18 октября 2018, 16:41РИА Новости
Грузия получила от США два списанных катера класса Island
"Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки", - говорится в сообщении ВМС в Facebook.
Как отмечается, встретить катера прибыли представители командования военно-морских сил ВС Украины, США и личный состав экипажей катеров.
По данным пресс-службы, после выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. "По завершению работ по приведению в готовность, катера типа Island, под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", - добавили в ВМС.
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ОдессаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В морскую гавань прибыли представители местных аборигенов, чтобы принять в дар поношенные бусы от конкистадоров.
21 октября, 11:33
andrew_art73
1450002
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