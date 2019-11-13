Безопасность в сети: специалисты научат подростков избегать мошенников

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый проект, направленный на обучение молодежи основам интернет-безопасности и противодействию мошенникам в Сети, представили сегодня на заседании комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности в Общественной палате РФ.

"Схем интернет-мошенничества бесконечное множество, буквально каждый день появляются новые. Ответом на эти вызовы может быть только повышение грамотности людей, чтобы они видели и умели предотвращать эти угрозы. Мы разработали проект "Кибер Москва", и его основная цель – сделать киберпространство настолько безопасным, насколько это возможно", – заявил координатор проекта "Кибердружина" по ЦФО Григорий Пащенко.

Проект пока стартовал только в Москве, однако в дальнейшем планируется распространить его на все регионы России при грантовой поддержке со стороны государства.

По словам Пащенко, команда проекта, состоящая из экспертов в области кибербезопасности, психотерапевтов и неравнодушных волонтеров по всей России, организует и проводит семинары для молодежи, а также тренинги для информационных добровольцев, где молодые люди обучаются основным навыкам поведения в Сети и противодействию негативному контенту и возможным мошенникам.

"Школьная и вузовская программы обучения, зачастую устаревшие, не дают достаточных знаний и тем более навыков для безопасного поведения в Сети. Молодые люди не могут самостоятельно определить мошенников, не знают правил поведения при столкновении с негативным или запрещенным контентом, не обучены безопасной реакции на проявления буллинга и хейтерства", – подчеркнул Пащенко.

Он также отметил, что сегодня в стране уже активно создается и совершенствуется законодательная база, направленная на профилактику негативных явлений в интернете и противодействие киберпреступности, формируется профессиональное сообщество, способное взяться за решение этой проблемы. Однако всего этого недостаточно.

"Очевидно, что проблему интернет- безопасности невозможно решить только просвещением или законодательными корректировками. Решение должно быть комплексным, то есть включать в себя и образовательные мероприятия, и совершенствование законодательства, и продвижение философии безопасного поведения", – резюмировал координатор проекта "Кибердружина".

Члены Общественной палаты РФ поддержали представленную инициативу, оценив ее значимость для некоммерческого сектора и специалистов, непосредственно работающих с подростковой и молодежной аудиторией.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко подчеркнул, что проекты, связанные с безопасностью в интернете, очень важны и актуальны для третьего сектора: многие крупные НКО не раз становились жертвами мошенников в Сети.