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РИА Новости

Безопасность в сети: специалисты научат подростков избегать мошенников

14:35 13.11.2019 (обновлено: 16:46 13.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди работают за компьютерами
Молодые люди работают за компьютерами
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый проект, направленный на обучение молодежи основам интернет-безопасности и противодействию мошенникам в Сети, представили сегодня на заседании комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности в Общественной палате РФ.
"Схем интернет-мошенничества бесконечное множество, буквально каждый день появляются новые. Ответом на эти вызовы может быть только повышение грамотности людей, чтобы они видели и умели предотвращать эти угрозы. Мы разработали проект "Кибер Москва", и его основная цель – сделать киберпространство настолько безопасным, насколько это возможно", – заявил координатор проекта "Кибердружина" по ЦФО Григорий Пащенко.
Проект пока стартовал только в Москве, однако в дальнейшем планируется распространить его на все регионы России при грантовой поддержке со стороны государства.
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По словам Пащенко, команда проекта, состоящая из экспертов в области кибербезопасности, психотерапевтов и неравнодушных волонтеров по всей России, организует и проводит семинары для молодежи, а также тренинги для информационных добровольцев, где молодые люди обучаются основным навыкам поведения в Сети и противодействию негативному контенту и возможным мошенникам.
"Школьная и вузовская программы обучения, зачастую устаревшие, не дают достаточных знаний и тем более навыков для безопасного поведения в Сети. Молодые люди не могут самостоятельно определить мошенников, не знают правил поведения при столкновении с негативным или запрещенным контентом, не обучены безопасной реакции на проявления буллинга и хейтерства", – подчеркнул Пащенко.
Он также отметил, что сегодня в стране уже активно создается и совершенствуется законодательная база, направленная на профилактику негативных явлений в интернете и противодействие киберпреступности, формируется профессиональное сообщество, способное взяться за решение этой проблемы. Однако всего этого недостаточно.
"Очевидно, что проблему интернет- безопасности невозможно решить только просвещением или законодательными корректировками. Решение должно быть комплексным, то есть включать в себя и образовательные мероприятия, и совершенствование законодательства, и продвижение философии безопасного поведения", – резюмировал координатор проекта "Кибердружина".
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Члены Общественной палаты РФ поддержали представленную инициативу, оценив ее значимость для некоммерческого сектора и специалистов, непосредственно работающих с подростковой и молодежной аудиторией.
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко подчеркнул, что проекты, связанные с безопасностью в интернете, очень важны и актуальны для третьего сектора: многие крупные НКО не раз становились жертвами мошенников в Сети.
"На мой взгляд, пора признать, что некоммерческий сектор является таким же сектором экономики, как и все остальные отрасли. А это значит, что надо серьезно относиться к защите своей информации и думать, как обезопасить деятельность некоммерческих организаций и защитить наших благополучателей - детей, подростков, семьи, которым мы помогаем", – резюмировал он.
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Александр Ткаченко
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