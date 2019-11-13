Госдума во втором чтении приняла законопроект о "гонорарах успеха" адвоката

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении проект закона о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае прошлого года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами Госдумы Анатолием Выборным и Дмитрием Вяткиным. Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Госдума приняла соответствующий проект закона в первом чтении на пленарном заседании в январе. В феврале профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству провел по законопроекту парламентские слушания. По итогам слушаний были учтены все высказанные замечания и сформированы предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта, которые обсудила рабочая группа.

Инициативой предлагается внести ряд изменений в закон об адвокатуре, направленных на повышение гарантий реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству подготовил поправки к законопроекту, в частности, было поддержано предложение ввести "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что "гонорары успеха" не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Также в новой редакции законопроекта будет исключена норма об условии изменения членства в региональной палате адвокатов - наличием адвокатского стажа не менее пяти лет и решения совета палаты, согласованного с Федеральной палатой адвокатов, так называемое "крепостное право".

Кроме того, в первом чтении законопроектом предлагалось исключить действующее требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет, но при этом сохранить требование о стаже для адвокатского кабинета: в новой редакции предлагается сохранить требование о стаже и для учреждения коллегии адвокатов, и для адвокатского кабинета, но уменьшить его до трех лет.

Также поправками предлагается повысить полугодовое ограничение на возобновление статуса адвоката в случае его приостановления по личному заявлению - до одного года, но не позднее десяти лет.