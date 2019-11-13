Поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами могут вступить в силу в феврале

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поправки в законодательство об иностранных СМИ-иноагентах, по которым к таким агентам могут быть причислены физлица, а также изменения в административный кодекс РФ могут вступить в силу с февраля будущего года, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Поправки в законодательство об иностранных СМИ-иноагентах, по которым к таким агентам могут быть причислены физлица, а также изменения в административный кодекс РФ могут вступить в силу с февраля будущего года, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов

Ранее председатели двух профильных комиссий СФ и Госдумы по противодействию вмешательства в дела РФ Климов и Василий Пискарев внесли в нижнюю палату парламента поправки, обязывающие иноСМИ-иноагентов регистрировать юридическое лицо в РФ. Иноагентами также могут быть признаны физлица, распространяющие информацию неограниченному кругу лиц. За нарушение требований законодательства, касающихся деятельности иноагентов, поправками в КоАП предлагается установить штраф для физлиц 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей.

"Я предложил определить дату вступления соответствующих поправок в законодательство в силу с 1 февраля, поскольку иноСМИ-иноагенты должны будут пройти соответствующие процедуры. При этом стоит учитывать, что в январе много праздничных дней", - сказал Климов.

Он также отметил, что это первый случай, когда главы двух профильных комиссий Совета Федерации и Госдумы подготовили единый документ. Климов также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы кого-то все время штрафовать, "это морально-этическая норма".

Сенатор пояснил, что кроме иноСМИ иноагентом может быть признан и сотрудник этой редакции, однако для этого "нужно очень постараться". Законодатель напомнил, что в соответствии с требованиями РФ иноагентом может быть признано лицо, чья деятельность связана с политикой и кто регулярно получает финансирование из-за рубежа.

Такое лицо должно маркировать свою продукцию соответствующим образом и предоставлять декларацию в Минюст

При этом сенатор пояснил, что речь не идет именно о сотрудниках иностранных СМИ-иноагентах. "Где бы человек ни работал, главное - чем он занимается", - пояснил парламентарий.