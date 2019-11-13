Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T12:17Z
https://ria.ru/20191113/1560880371.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_4246d534dc1d03f8a091b43235131ca0.jpg
РИА Новости

Поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами могут вступить в силу в феврале

12:17 13.11.2019
142
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поправки в законодательство об иностранных СМИ-иноагентах, по которым к таким агентам могут быть причислены физлица, а также изменения в административный кодекс РФ могут вступить в силу с февраля будущего года, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее председатели двух профильных комиссий СФ и Госдумы по противодействию вмешательства в дела РФ Климов и Василий Пискарев внесли в нижнюю палату парламента поправки, обязывающие иноСМИ-иноагентов регистрировать юридическое лицо в РФ. Иноагентами также могут быть признаны физлица, распространяющие информацию неограниченному кругу лиц. За нарушение требований законодательства, касающихся деятельности иноагентов, поправками в КоАП предлагается установить штраф для физлиц 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей.
"Я предложил определить дату вступления соответствующих поправок в законодательство в силу с 1 февраля, поскольку иноСМИ-иноагенты должны будут пройти соответствующие процедуры. При этом стоит учитывать, что в январе много праздничных дней", - сказал Климов.
Он также отметил, что это первый случай, когда главы двух профильных комиссий Совета Федерации и Госдумы подготовили единый документ. Климов также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы кого-то все время штрафовать, "это морально-этическая норма".
Здание Министерства Юстиции России
8 ноября, 17:57
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
Сенатор пояснил, что кроме иноСМИ иноагентом может быть признан и сотрудник этой редакции, однако для этого "нужно очень постараться". Законодатель напомнил, что в соответствии с требованиями РФ иноагентом может быть признано лицо, чья деятельность связана с политикой и кто регулярно получает финансирование из-за рубежа.
Такое лицо должно маркировать свою продукцию соответствующим образом и предоставлять декларацию в Минюст.
При этом сенатор пояснил, что речь не идет именно о сотрудниках иностранных СМИ-иноагентах. "Где бы человек ни работал, главное - чем он занимается", - пояснил парламентарий.
Он полагает, что новые требования законодательства "коснутся очень ограниченного круга лиц".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
Вчера, 11:25
Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
1901010
Обсудить 2
Совет Федерации РФГосдума РФАндрей КлимовРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
Глава "Массандры" рассказала, подорожает ли сделанное в России вино
Отделение Сбербанка в Киеве
Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
В ГД рассказали, что будет учитываться при признании физлица СМИ-иноагентом
Дежурная часть
В Москве затруднено движение транспорта на Киевском шоссе из-за ДТП
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко
Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Министерство финансов РФ
В Минфине оценили российскую бюджетную политику
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко
В законодательстве появится термин "крепленые вина"
Пианист Олег Стариков во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москв
Пианист Олег Стариков: я не спрашивал врачей, смогу ли играть двумя руками
Статуя Фемиды
В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
ВС запретил использовать амнистию капиталов в административных делах
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда
Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
Паспорт гражданина Российской Федерации
В Ростуризме рассказали о преимуществах электронных виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния