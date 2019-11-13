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РИА Новости

Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах

11:48 13.11.2019 (обновлено: 12:08 13.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал ко второму чтению законопроект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов.
Комитет поддержал поправки, предложенные главой комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андреем Климовым и главой думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.
Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Говоря о поправках, глава комитета Леонид Левин отметил, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. "Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - сказал Левин на заседании комитета.
Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, отметил Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников.
"Также в поправках исключено принятое в первом чтении положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующей маркировки", - заявил глава думского комитета.
По его словам, также уточнено, что лицо, признанное иностранным СМИ-иноагентом, будет обязано учредить российское юридическое лицо.
"Теперь физическое или юридическое лицо, которое признается минюстом (иностранным СМИ-иноагентом), должно учредить это юрлицо, через которое оно будет распространять информацию: до 1 февраля 2020 года для тех, кто уже находится в реестре минюста. А лица, которые будут признаны в дальнейшем иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, после вступления в силу настоящего закона обязаны будут учредить такое юрлицо в течение одного месяца со дня соответствующего признания", - добавил Левин.
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Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета ГД по информполитике Леонидом Левиным, а также вице-спикером Думы Петром Толстым в 2017 году. Документом предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.
Кроме того, не допускается распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без маркировки о том, что эти материалы созданы иноагентом.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, признанные иностранными агентами, должно быть указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
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