Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал ко второму чтению законопроект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов.

Комитет поддержал поправки, предложенные главой комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андреем Климовым и главой думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки , позволяющие признать таким иноагентом организацию или частное лицо.

Говоря о поправках, глава комитета Леонид Левин отметил, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. "Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - сказал Левин на заседании комитета.

Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, отметил Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников.

"Также в поправках исключено принятое в первом чтении положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующей маркировки", - заявил глава думского комитета.

По его словам, также уточнено, что лицо, признанное иностранным СМИ-иноагентом, будет обязано учредить российское юридическое лицо.

"Теперь физическое или юридическое лицо, которое признается минюстом (иностранным СМИ-иноагентом), должно учредить это юрлицо, через которое оно будет распространять информацию: до 1 февраля 2020 года для тех, кто уже находится в реестре минюста. А лица, которые будут признаны в дальнейшем иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, после вступления в силу настоящего закона обязаны будут учредить такое юрлицо в течение одного месяца со дня соответствующего признания", - добавил Левин.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета ГД по информполитике Леонидом Левиным, а также вице-спикером Думы Петром Толстым в 2017 году. Документом предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.

Кроме того, не допускается распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без маркировки о том, что эти материалы созданы иноагентом.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, признанные иностранными агентами, должно быть указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом.