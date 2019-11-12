В Госдуме предложили разрешить признавать иноагентом частное лицо

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправку о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо, сообщил глава ответственного комитета Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправку о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо, сообщил глава ответственного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

По его словам, поправки подготовлены главой комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андреем Климовым и главой думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

"Поступило десять поправок, которыми, в частности, предлагается установить классифицирующие признаки, по которым организация или частное лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, определяется ведомство, ведущее реестр иноСМИ-иноагентов, и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также устанавливаются органы государственной власти, ответственные за принятие решения о включении в этот реестр", - сказал Левин журналистам.

По его словам, законопроект будет рассмотрен на заседании комитета 13 ноября.

Законопроект был внесен в Госдуму Левиным, а также вице-спикером ГД Петром Толстым в 2017 году. Документом предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.

Кроме того, не допускается распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без маркировки о том, что эти материалы созданы иноагентом.