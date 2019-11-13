"Хрен вам, а не земля Украины!": в Раде раскритиковали земельную реформу

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал не верить словам президента Владимира Зеленского, который пообещал провести всеукраинский референдум, если законопроект об открытии рынка земли на Украине примут в первом чтении, передает "112 Украина".
По его мнению, в принятии этого документа заинтересованы представители Международного валютного фонда, а также американского финансиста Джорджа Сороса, чьи "руки тянутся к земле Украины".
"Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?", – заявил депутат.
Рабинович предложил сначала провести всеобщий референдум и уже после этого выносить законопроект на рассмотрение в Раду. Он призвал депутатов забыть все политические разногласия и не позволить "продавать землю" страны иностранцам.
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Ранее планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на пленарном заседании во вторник. Позже законопроект сняли с повестки работы Рады.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу — ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Ранее Зеленский рассказал о законопроекте, регулирующем рынок земли. По его словам, в документе будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.
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