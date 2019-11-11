На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук заявил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги. Законопроект о рынке земли зарегистрирован в парламенте. Акции против запуска рынка земли проходят в понедельник на главных автомагистралях Украины
"Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу - ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.