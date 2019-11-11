На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук заявил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги. Законопроект о рынке земли зарегистрирован в парламенте. Акции против запуска рынка земли проходят в понедельник на главных автомагистралях Украины