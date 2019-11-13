Их цель — половина мировой экономики. Зачем Путин едет на БРИКС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Эта организация не занимается политикой, никому ничего не навязывает и предпочитает обходиться без блоковой дисциплины. И при этом пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сокращенно БРИКС, — уверенно движутся к тому, чтобы занять половину мировой экономики. Сейчас участники содружества подводят итоги первого десятилетия совместной работы. О чем Владимир Путин будет говорить с коллегами в Рио-де-Жанейро — в материале РИА Новости.

Рост и инновации

Наступающий год особенно важен для российского участия в БРИКС. Круг перехода председательства замыкается, и руководить работой организации в 2020 году вновь будет Россия. Девиз уже известен: партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста. О приоритетах Москвы Владимир Путин расскажет 14 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро на одиннадцатом по счету саммите. Следующая встреча лидеров назначена на июль в Санкт-Петербурге.

А пока странам-участницам предстоит подвести итоги десятилетнего сотрудничества. Главы государств обсудят некоторые двусторонние, региональные и общемировые проблемы.

Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, в программу включены два пленарных заседания, встреча с членами делового совета БРИКС, руководством Нового банка развития и рабочий завтрак от имени председателя.

В Рио-де-Жанейро Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и бразильским президентом Жаиром Болсонару. С главой ЮАР Сирилом Рамафосой встреча не планируется, у них уже был подробный разговор на недавнем саммите "Россия — Африка" в Сочи.

© Фотохост-агентство Перейти в фотобанк Церемония приветствия президентом России Владимиром Путиным лидеров БРИКС © Фотохост-агентство Перейти в фотобанк Церемония приветствия президентом России Владимиром Путиным лидеров БРИКС

Тринадцатого ноября лидеры закроют деловой форум БРИКС, собравший около восьмисот участников, среди них восемьдесят — из России. Это руководители крупнейших компаний, финансовых организаций, общественных объединений, СМИ.

Помимо Путина в Бразилию отправятся глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев, руководители РЖД Олег Белозеров, РФПИ Кирилл Дмитриев, "Роснефти" Игорь Сечин, "Росатома" Алексей Лихачев, ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Куда идут углеводороды

Четырнадцатого ноября российский лидер пообщается с индийским коллегой. Товарооборот между странами в 2018 году превысил десять миллиардов долларов, увеличившись на 17,3 процента. Особое внимание Москва и Нью-Дели уделяют сотрудничеству в сфере энергетики: российский экспорт углеводородов в Индию постепенно расширяется. Сейчас стороны пытаются понять, возможна ли совместная разработка углеводородов на арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.

В Индии растет спрос на российский сжиженный природный газ, страна заинтересована в развитии совместных СПГ-проектов, отмечают в Кремле. "Большие перспективы у взаимодействия "Газпрома" с профильными индийскими компаниями", — пояснил помощник президента.

Флагманская инициатива российско-индийского сотрудничества в сфере мирного атома — строительство второй и третьей очередей АЭС "Куданкулам", работы идут по плану.

Не отстает и военно-техническое сотрудничество. За неделю до саммита министр обороны Индии Раджнатх Сингх на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что страна готова укреплять кооперацию с российскими компаниями ВПК.

В этот же день Путин пообщается с Си Цзиньпином. Страны планируют к 2024 году вывести товарооборот на отметку двести миллиардов долларов в год. "Китай — крупнейший экономический партнер России. В 2018 году товарооборот увеличился на 24,5 процента и достиг рекордной отметки в 108 миллиардов долларов", — подчеркнул Ушаков.

© Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин на церемонии приветствия с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди © Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин на церемонии приветствия с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди

Бразильские перспективы

С хозяином саммита Жаиром Болсонару, вступившим в должность 1 января 2019-го, Владимир Путин встречался один раз в Осаке на саммите "Большой двадцатки". Сейчас, по словам помощника российского президента, их разговор будет углубленным.

Россия и Бразилия готовятся к запуску перспективных проектов в энергетике, фармацевтике, мирном атоме. Российские инвестиции идут на разведку и добычу углеводородов, электроэнергетику, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, портовую инфраструктуру. В общей сложности в 2018 году накопленные российские инвестиции в Бразилии составили примерно полтора миллиарда долларов.

Бразилия — ключевой торгово-экономический партнер России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Товарооборот между странами в 2018-м достиг пяти миллиардов долларов.

Крупнейшая страна региона — также важный стратегический партнер Москвы. На переговорах будут затронуты актуальные международные и региональные темы, подтвердили в Кремле. Лидеры обсудят ситуацию в Боливии, где 10 ноября ушел в отставку президент страны Эво Моралес. Вынужденный принять такое решение, он улетел в Мексику.

Ключевые задачи

Саммит начнется с закрытого заседания, на котором речь пойдет о международной стабильности, безопасности, торговле и финансах.

Ожидается, что Владимир Путин расскажет, какие задачи считает первоочередными для БРИКС, даст оценку происходящему в мире, в том числе действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Он также изложит позицию России по урегулированию региональных конфликтов.

"Глава государства высказался за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке: в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда", — пояснил Юрий Ушаков.

Главы государств также встретятся с участниками делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития (НБР). Те представят доклады о деятельности структур. НБР был основан ровно пять лет назад, документы подписали на саммите в бразильском Форталезе. Тогда же был создан пул условных валютных резервов стран БРИКС.

Сейчас НБР, штаб-квартира которого находится в Китае, одобрил 42 крупных проекта на общую сумму более 11,6 миллиарда долларов. Они будут осуществляться на территории стран — участниц объединения. Семь инициатив бюджетом около 1,8 миллиарда долларов планируют реализовать в России, где 12 ноября открылся Евразийский региональный центр НБР.

Клуб по интересам

"Изначально никто не ожидал, что БРИКС получит развитие, потому что это была достаточно экзотическая форма международного объединения. В нее вошли государства, которые ранее не состояли в тесных отношениях и к тому же располагались на разных континентах", — указал в разговоре с РИА Новости директор Центра исследований ООН и других международных организаций МГИМО Александр Орлов.

Десять лет назад участие в БРИКС стало внешнеполитическим фактором и возможностью развить экономические связи с партнерами, и сейчас это все еще актуально, считает эксперт.