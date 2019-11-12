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РИА Новости

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

23:41 12.11.2019 (обновлено: 23:42 12.11.2019)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов израильской армии по палестинскому сектору Газа возросло до десяти, заявила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Почти 200 ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.
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Исламский джихадСектор ГазаТель-АвивИзраильВ мире
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