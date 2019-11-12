В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов израильской армии по палестинскому сектору Газа возросло до десяти, заявила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Почти 200 ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.