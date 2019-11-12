В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.