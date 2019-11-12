Израильская армия заявила о почти 200 ракетах, выпущенных из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Около 190 ракет были выпущены в сторону Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с утра, сообщает пресс-служба израильской армии.

"Около 190 ракет были выпущены с утра из сектора Газа в сторону Израиля. Система "Железный купол" перехватила десятки ракет в соответствии со стандартами", - говорится в сообщении.

Армия отмечает, что более половины ракет упали на открытой местности.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.