Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:27Z
https://ria.ru/20191112/1560854036.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156025/88/1560258802_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_76fe819aaa8345a3781ca78490e07a21.jpg
РИА Новости

Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос

16:27 12.11.2019
259
© Фото : Страница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : Страница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Уровень доверия населения Украины к президенту Владимиру Зеленскому менее чем за месяц снизился на 2% и составил 64%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В конце октября социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные аналогичного опроса, в котором Зеленскому доверяли 66% жителей страны.
Так, согласно презентации, опубликованной во вторник на сайте "Рейтинга", только 25% жителей Украины "полностью доверяют президенту". Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю", 14% затруднились ответить. "Скорее не доверяют" и "полностью не доверяют" 13% и 9% респондентов соответственно.
"Относительно высокий уровень доверия также к кабинету министров (42%), Верховной раде (41%), Службе безопасности Украины (37%). Ко всем прочим государственным институтам скорее преобладает недоверие", - говорится в тексте опроса.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
14:48
Савченко призвала Зеленского "не быть лохом"
Также, по данным социологической группы, меньше всего жители Украины доверяют судам (доверяют - 15%, не доверяют - 66%) и прокуратуре (доверяют 14%, не доверяют - 70%).
Опрос проводился с 22 по 30 октября 2019 года по всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов в форме личного интервью (face-to-face). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
6100000
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового главу Полтавской областной госадминистрации
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Гречневая крупа
На Украине гречка подорожала более чем на 30% за месяц
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Австрии выступил за углубление отношений с Белоруссией
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
Лента новостейМолния