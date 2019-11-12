Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Уровень доверия населения Украины к президенту Уровень доверия населения Украины к президенту Владимиру Зеленскому менее чем за месяц снизился на 2% и составил 64%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В конце октября социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные аналогичного опроса, в котором Зеленскому доверяли 66% жителей страны.

Так, согласно презентации, опубликованной во вторник на сайте "Рейтинга", только 25% жителей Украины "полностью доверяют президенту". Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю", 14% затруднились ответить. "Скорее не доверяют" и "полностью не доверяют" 13% и 9% респондентов соответственно.

"Относительно высокий уровень доверия также к кабинету министров (42%), Верховной раде (41%), Службе безопасности Украины (37%). Ко всем прочим государственным институтам скорее преобладает недоверие", - говорится в тексте опроса.

Также, по данным социологической группы, меньше всего жители Украины доверяют судам (доверяют - 15%, не доверяют - 66%) и прокуратуре (доверяют 14%, не доверяют - 70%).