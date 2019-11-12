Аргентинский священник рассказал об отношении к закону об однополых браках

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Аргентине не стало больше желающих вступить в однополый брак после принятия в 2010 году разрешающего это делать закона: ЛГБТ сообществу "было важно иметь право, а не пользоваться им", сообщил РИА Новости сопредседатель Института межрелигиозного диалога, редактор религиозного приложения к газете "Clarín" аргентинский священник Римско–католической церкви Гильермо Марко.

В 2010 году в Аргентине, несмотря на массовые протестные манифестации, был принят закон, разрешающий однополые браки. Ранее суды отменяли бракосочетания между людьми одного пола. Закон об однополых браках поддержала действующий на то момент президент страны Кристина Фернандес де Киршнер. В тот же период архиепископскую кафедру Римско-католической церкви в Аргентине занимал Хорхе Марио Бергольо, который в 2013 году стал Папой римским Франциском. Священник Гильермо Марко ранее занимал пост пресс-секретаря архиепископа Бергольо.

"Еще до принятия закона, когда я разговаривал с представителями ЛГБТ-сообществ на эти темы, меня очень удивило, что они хотели узаконенный супружеский союз. Я не понимал, зачем: сейчас законный брак вообще не очень популярен. Они требовали признания их прав, чтобы это было зафиксировано в законе, вне зависимости от того, воспользуются ли они этими правами, или нет", - сказал Гильермо Марко после круглого стола "Диалог мировых религий: опыт России и Аргентины" в Московском педагогическом государственном университете.

По его словам, принятие этого закона "не способствовало увеличению количества сторонников однополых браков в Аргентине". Также священник уточнил позицию Римско-католической церкви относительно закона: на тот момент, Церковь "не захотела противостоять такого рода союзам, пока они были только гражданскими". "Мы были против того, чтобы такого рода союзы назывались супружескими (браком), потому что одно дело гражданский брак, а другое дело – церковный. И в религиозном понимании брак – это мужчина и женщина", - отметил Марко.

Государство, по его мнению, признает то, что уже существует, "а в Аргентине церковь отделена от государства". Церковь не поддерживает однополые браки, в том числе потому что они не дают потомства, в то же время, "сложно представить, что государство поручит задачу воспитания сирот людям одного пола", - заключил он.