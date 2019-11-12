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РИА Новости

Эксперт не видит целесообразности во встрече Путина и Зеленского

12:46 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Политической целесообразности проведения личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане для обоих лидеров на данный момент нет, а украинское общество может негативно на нее отреагировать, считает директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.
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"Возникает вопрос о целесообразности (встречи - ред.) именно политической, не субстантивной, концептуальной, содержательной, а политической", - сказал Карасев во вторник в комментарии РИА Новости.
По его словам, это касается обоих лидеров. Так, для Зеленского большую важность представляет встреча в "нормандском формате", поскольку на ней будет решаться вопрос территориальной целостности Украины, возвращения территории и людей, что является главным приоритетом для него. Эксперт отметил, что нет целесообразности в такой встрече и со стороны России. "Россия сейчас четко придерживается минского процесса и "нормандского формата" и ей даже выгодно, чтобы встреча была в "нормандском формате", чтобы по ее итогам не было никаких обвинений, что Россия надавила на Украину", - сказал эксперт.
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При этом политолог не исключил, что украинское общество может негативно отреагировать на встречу в Казахстане. Карасев считает, что "если будут результаты от встречи в "нормандском формате", тогда можно проводить такую встречу (в Казахстане - ред.), но вначале должен быть решен всё-таки вопрос по встрече в Париже, а потом уже в Казахстане". По его словам, если "нормандский саммит" не состоится или будет безрезультатным и сторонам придется искать альтернативу и "начинать с нуля" вне минского процесса и "нормандского формата", возможна встреча в Казахстане. "Тогда есть целесообразность (личной – ред.) встречи (в Казахстане – ред.)", - сказал Карасев.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года, пока еще остается много вопросов – "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Нурсултан НазарбаевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКазахстанУкраинаВ мире
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