Эксперт не видит целесообразности во встрече Путина и Зеленского

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Политической целесообразности проведения личной встречи президентов России и Украины Владимира Зеленского в Политической целесообразности проведения личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина Казахстане для обоих лидеров на данный момент нет, а украинское общество может негативно на нее отреагировать, считает директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.

"Возникает вопрос о целесообразности (встречи - ред.) именно политической, не субстантивной, концептуальной, содержательной, а политической", - сказал Карасев во вторник в комментарии РИА Новости.

По его словам, это касается обоих лидеров. Так, для Зеленского большую важность представляет встреча в "нормандском формате", поскольку на ней будет решаться вопрос территориальной целостности Украины, возвращения территории и людей, что является главным приоритетом для него. Эксперт отметил, что нет целесообразности в такой встрече и со стороны России. "Россия сейчас четко придерживается минского процесса и "нормандского формата" и ей даже выгодно, чтобы встреча была в "нормандском формате", чтобы по ее итогам не было никаких обвинений, что Россия надавила на Украину", - сказал эксперт.

При этом политолог не исключил, что украинское общество может негативно отреагировать на встречу в Казахстане. Карасев считает, что "если будут результаты от встречи в "нормандском формате", тогда можно проводить такую встречу (в Казахстане - ред.), но вначале должен быть решен всё-таки вопрос по встрече в Париже, а потом уже в Казахстане". По его словам, если "нормандский саммит" не состоится или будет безрезультатным и сторонам придется искать альтернативу и "начинать с нуля" вне минского процесса и "нормандского формата", возможна встреча в Казахстане. "Тогда есть целесообразность (личной – ред.) встречи (в Казахстане – ред.)", - сказал Карасев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года, пока еще остается много вопросов – "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".