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РИА Новости

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

08:45 12.11.2019 (обновлено: 10:19 12.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 ноя — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). <…> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — заявил он в ходе заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".
"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.
Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.
Казахстан уже принимал у себя многосторонние переговоры — в 2017 году там состоялись встречи по урегулированию в Сирии.
Владимир Путин во время телефонного разговора
10 октября, 15:03
Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
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Нурсултан НазарбаевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Назарбаев уже никто. И... зачем с Зеленским встречаться?
12 ноября, 09:01
Валерий Носуля
126610325
Очередь Лукашенко предлагать свою страну для тет-а-тет!))
12 ноября, 08:58
aalzar2008
49470114
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