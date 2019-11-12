Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 12 ноя — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). <…> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — заявил он в ходе заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".
По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".
"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.
Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.
Казахстан уже принимал у себя многосторонние переговоры — в 2017 году там состоялись встречи по урегулированию в Сирии.
10 октября, 15:03Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным