Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). <…> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — заявил он в ходе заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.

Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.