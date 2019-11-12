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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором

09:35 12.11.2019 (обновлено: 15:03 12.11.2019)
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© YouTube-канал Александра ХолодоваОлег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
© YouTube-канал Александра Холодова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в беседе с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым попросил не помещать его в СИЗО вместе с рецидивистами и камеру с телевизором.
Как рассказал РИА Новости адвокат ученого Александр Почуев, правозащитник посетил Соколова для проверки условий содержания.
Как следует из разговора Холодова с заключенным, видео которого выложено на YouTube-канале председателя ОНК, историк очень переживает по поводу сокамерников в СИЗО "Кресты-2", куда его должны перевести в пятницу.

"У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?" — сказал Соколов.

Холодов заверил, что если у человека нет судимостей, то в одну камеру с рецидивистами он не попадет. Также он рассказал, что изолятор "Кресты-2" считается одним из лучших в Европе.
"Там же есть камеры с телевизорами? Я могу туда попасть?" — спросил историк. Правозащитник ответил, что этот вопрос вне компетенции ОНК, и обещал Соколову навестить его в СИЗО.
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В понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
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Россия
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Популярные комментарии
Так а что он переживает? Даже в СИЗО не так у много убийц, которые расчленяли трупы
12 ноября, 09:43
ШдШампунь для Мозга
8091001
У его любимого Наполеона в заключении телевизора не было. Пусть уж будет реконструктором до конца
12 ноября, 10:54
Ярослав Погодин
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