Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Историк Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , в беседе с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым попросил не помещать его в СИЗО вместе с рецидивистами и камеру с телевизором.

Как рассказал РИА Новости адвокат ученого Александр Почуев, правозащитник посетил Соколова для проверки условий содержания.

Как следует из разговора Холодова с заключенным, видео которого выложено на YouTube-канале председателя ОНК, историк очень переживает по поводу сокамерников в СИЗО "Кресты-2", куда его должны перевести в пятницу.

"У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?" — сказал Соколов.

Холодов заверил, что если у человека нет судимостей, то в одну камеру с рецидивистами он не попадет. Также он рассказал, что изолятор "Кресты-2" считается одним из лучших в Европе.

"Там же есть камеры с телевизорами? Я могу туда попасть?" — спросил историк. Правозащитник ответил, что этот вопрос вне компетенции ОНК, и обещал Соколову навестить его в СИЗО.

В понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.