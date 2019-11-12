Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в беседе с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым попросил не помещать его в СИЗО вместе с рецидивистами и камеру с телевизором.
Как рассказал РИА Новости адвокат ученого Александр Почуев, правозащитник посетил Соколова для проверки условий содержания.
Как следует из разговора Холодова с заключенным, видео которого выложено на YouTube-канале председателя ОНК, историк очень переживает по поводу сокамерников в СИЗО "Кресты-2", куда его должны перевести в пятницу.
"У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?" — сказал Соколов.
Холодов заверил, что если у человека нет судимостей, то в одну камеру с рецидивистами он не попадет. Также он рассказал, что изолятор "Кресты-2" считается одним из лучших в Европе.
"Там же есть камеры с телевизорами? Я могу туда попасть?" — спросил историк. Правозащитник ответил, что этот вопрос вне компетенции ОНК, и обещал Соколову навестить его в СИЗО.
В понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп.