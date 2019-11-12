Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву в крупных городах России оборудовать парки и пустыри для занятия садоводством.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что во многих странах, в том числе Германии и США, есть практика, при которой горожане могут выращивать фрукты и овощи для себя.
"Ее суть заключается в том, что часть городских парков, пустырей или свободных земель оборудуются под небольшие садоводческие кооперативы-коммуны, поделенные на крохотные земельные наделы. Подобные "садоводства" не могут быть приватизированы или использованы для частного строительства - там можно только выращивать культуры и заниматься огородничеством. Каждый участок сдается под аренду на один сезон. При этом оператор такого "садоводства" предоставляет людям необходимую инфраструктуру и создает необходимые условия для занятий на земле", - говорится в письме.
Петров полагает, что подобный подход приносит небольшой доход в государственный бюджет, покрывает потребность населения "в земле", создает новые рабочие места, повышает уровень здоровья населения, а также делает города более комфортными для проживания за счет увеличения зеленых зон. Кроме того, решается вопрос и с неиспользуемыми участками земли в средних и крупных городах.
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"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность организации подобных "садоводств-коммун" на территории крупных городов нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь) с целью обеспечения населения доступным "зеленым" досугом", - предложил депутат из Ленобласти министру.