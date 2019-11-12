Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство

"Ее суть заключается в том, что часть городских парков, пустырей или свободных земель оборудуются под небольшие садоводческие кооперативы-коммуны, поделенные на крохотные земельные наделы. Подобные "садоводства" не могут быть приватизированы или использованы для частного строительства - там можно только выращивать культуры и заниматься огородничеством. Каждый участок сдается под аренду на один сезон. При этом оператор такого "садоводства" предоставляет людям необходимую инфраструктуру и создает необходимые условия для занятий на земле", - говорится в письме.