Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым и его заместителем Антоном Миссуловиным рассказал о своем состоянии после ареста. Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале Холодова.

Заключенный пожаловался, что у него нет очков, после чего расплакался.

"У меня есть огромная просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума", — посетовал он.

На вопрос правозащитников о возможных угрозах или насилии в его адрес в месте содержания Соколов ответил отрицательно. Условия он назвал достойными.

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В ночь на субботу Соколов решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.