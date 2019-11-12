"Царь оставил трон ради этого". Что скрывает шифр старца Федора Кузьмича

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ученые и верующие спорят: были ли император Александр I и таинственный сибирский старец Федор Кузьмич одним и тем же лицом. Даже посмертная судьба этих людей окутана тайной. О том, что мешает ответить на один из главных вопросов русской истории и какую роль в этом играет "шифр старца", — в материале РИА Новости.

Крестьянин с дворянскими манерами

В Петропавловском соборе Петербурга напротив алтаря стоит украшенная крестом и двуглавыми орлами гробница из белого мрамора. Полвека назад возле нее периодически появлялся широкоплечий мужчина в очках и черном костюме. Он пристально осматривал могильную плиту — словно под ней хранится великая тайна.

Эта могила для известного советского антрополога Михаила Герасимова — того самого мужчины в очках — в середине 1960-х стала главным местом на планете. Ученый, восстановивший достоверный облик десятков исторических деятелей, долгие годы пытался изучить останки похороненного в Петропавловском соборе императора Александра I. Его волновал важный вопрос, связанный с судьбой самодержца.

В 1921 году исполком Петросовета постановил вскрыть могилы в Петропавловском соборе. Страна голодала, и большевики грабили храмы, вскрывали гробницы в поисках украшений, за бесценок продавали музейные экспонаты за рубеж. Некоторые из могил в царской усыпальнице на Заячьем острове тоже не избежали этой участи — кроме одной. По слухам, гробница Александра I оказалась пустой.

Большевики поняли, что народная молва об инсценировке его "внезапной смерти" в 1825 году в Таганроге имеет под собой реальные основания.

А началось все в 1837 году, когда в Томске принялись обсуждать высокого старика с длинной белой бородой и посохом в руке. Он ходил по окрестным селам, уча местных детишек грамоте. В знак благодарности за уроки люди давали ему деньги и еду. Но он отдавал все нищим, хотя и сам жил не лучше их.

Все удивлялись: столь образованный человек избрал такой образ жизни. "Почему вы думаете, что мое нынешнее положение хуже прежнего? Я сейчас свободен, независим, покоен. Прежде нужно было заботиться о том, чтобы не вызывать зависти, скорбеть о том, что друзья меня обманывают, и о многом другом. Теперь же мне нечего терять, кроме того, что всегда останется при мне, — кроме слова Бога моего и любви к Спасителю и ближним. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа", — объяснял он.

Старец пришел вместе с каторжниками из Пермской губернии. Но в отличие от других арестантов не был заключен в кандалы. Его задержали 4 сентября 1836 года за отказ раскрыть свое звание и род занятий. Статный бородач на коне выделялся дворянскими манерами, хоть и был в деревенской одежде. Он назвал лишь имя: Федор Кузьмич Кузьмин.

Об этом известно благодаря полицейскому делу, которое хранится сейчас в госархиве Томской области. В документе помимо имени приводится описание старца: "Рост два аршина плюс шесть вершков (172 сантиметра), глаза серые, волосы светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине — следы от побоев кнутом".

© РИА Новости / Селимханов Ученый-антрополог, археолог и скульптор Михаил Герасимов за работой © РИА Новости / Селимханов Ученый-антрополог, археолог и скульптор Михаил Герасимов за работой

"Это невозможно!"

Описание Федора Кузьмича привлекло внимание антрополога Михаила Герасимова, который занимался Александром I. Если в его могиле все же есть останки, совпадают ли они с приведенным в полицейском деле описанием старца?

Опознали в страннике императора в 1842 году. Ссыльный казак по фамилии Березин, который, видимо, служил раньше в императорском конвое, обомлел, увидев Федора Кузьмича в станице Белореченской: рост как у государя, цвет глаз, та же привычка держать полусогнутую руку на груди. Он смог вымолвить лишь одну фразу: "Ваше величество! Да как же это?"

Слухи о сменившем имя и образ жизни царе стали расползаться по губернии. Говорили, что Александр таким образом искупал вину перед Богом за убийство отца Павла I. Еще был слух, что якобы младший брат, ставший впоследствии императором, Николай I пытался в 1825 году его убить, но он пустился в бега. А прибежище нашел у преподобного Серафима Саровского, став его учеником.

© Public domain Портрет Александра I © Public domain Портрет Александра I

На пике известности Федор Кузьмич поселился в селе Краснореченском, где лишь усилил молву. По воспоминаниям крестьян, старец особо почитал день памяти князя Александра Невского, "отмечая его словно свои собственные именины". Он также часто рассказывал им про Отечественную войну 1812 года, подробно описывая ход сражений. А однажды и вовсе сказал, что "царь втайне завидовал военным успехам Кутузова". Единственное, о чем категорически отказывался говорить, — о своем прошлом.

Именно эту загадку Михаил Герасимов часто обсуждал с писателем Даниилом Граниным в начале 1960-х, когда государство усилило антицерковную пропаганду. Известный литератор согласился помочь ученому и направил в Ленинградский обком КПСС письмо с просьбой разрешить вскрытие могилы Александра I. Ответ пришел далеко не сразу: как выяснилось, чиновники переправили запрос непосредственно в Кремль.

"Если Герасимов определит, что череп императора — череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца, то церковь сделает его святым, что же получится — (это произойдет) с подачи ЦК Коммунистической партии? Нет, невозможно", — ответ Москвы был таким, словно там и вправду что-то знали.

"Моя тайна в этом мешке"

Тайна Федора Кузьмича стала государственной еще в начале XX века. Внучатого племянника Александра I великого князя Николая Михайловича привлекла публикация известного адвоката Анатолия Кони, где тот рассказывал о "рукописях старца Федора Кузьмича". Тот якобы постоянно носил их с собой в шерстяном мешочке.

Именно этот мешок висел над смертным одром старца в доме купца Хромова. Перед смертью купец спросил Федора Кузьмича: ты ли государь Александр Павлович? А Федор Кузьмич якобы ответил: "Чудны дела твои, Господи… Нет тайны, которая бы не открылась". И указал на шерстяной мешок со словами: "В нем моя тайна".

"Рукописями старца" оказались два клочка бумаги: на одном из них цитаты из Евангелия, а на другом — странный набор букв. Именно там, согласно молве, и зашифрован ответ на главный вопрос.

© Public domain Тайна Федора Кузьмича © Public domain Тайна Федора Кузьмича

Адвокат Кони определил на глаз, что почерк в таинственной записке совпадает с государевым. Однако экспертиза под патронажем Николая Михайловича в 1907 году дала обратный результат. Кроме того, князь заявил, что расшифровал послание:

"Се Зевес И. Е. В. Николай Павлович без совести сославший Александра от его (чего) аз нынче так страдающ брату вероломно вопию Да возсия моя Держава 1837-го г. Мар. 26-го".

Князь отмечал, что записка, скорее всего, не более чем "плод воображения кого-то, кто видел и знал старца", да и в целом не соотносится с легендой о "добровольном отречении". Однако его доводы мало кого убедили: в Петербурге настолько верили истории о "свержении царя", что даже появилась версия, будто бы Александр II, замаливая "грех отца", приказал перезахоронить тело Федора Кузьмича в Петропавловском соборе.

"Нужны экспертизы"

А ведь достоверно не известно, где находится могила старца. Предположительно, его похоронили на территории Алексеевского монастыря в Томске. На могиле еще была надпись: "Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Козьмича, скончавшегося 20 января 1864 года".

После революции могилу разорили, возведенную над ней в 1903 году часовню разрушили, однако почитание "святого странника" лишь усилилось: в 1923-м многие жители Томска утверждали, что старец являлся им. В 1984 году Федор Кузьмич был прославлен в лике святых Русской православной церкви как праведный Феодор Томский.

Поиски его мощей начались в 1990-е: местные семинаристы нашли недалеко от снесенной часовни несколько косточек, которые в дальнейшем Церковь объявила останками старца. А в 2008 году Томская епархия сообщила, что не против их исследования с целью сравнения с останками императора Александра I.

Но вот с этим проблема: достоверно не известно, покоятся ли они в Петропавловском соборе. Историки считают, что останки там. Однако, например, у представителей Русской православной церкви иное мнение.

"Мы обращались в архивы, к музейным работникам, к нашим известным историкам и получали категорический ответ: "Это легенды, вымыслы, ничего подобного не было, никаких документов на этот счет нет". Но, надо сказать, что у Церкви есть некоторые свидетельства и уверения, которые для нас могут быть вескими аргументами. И мы продолжали эти исследования", — объяснял журналистам председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

В частности, сохранились свидетельства, что в 1921 году большевики в гробнице государя Александра Павловича ничего не нашли. Есть еще версия, что революционеры попросту выкинули царские останки в реку: именно так они поступили с могилой графа Алексея Орлова-Чесменского. А может быть, императора и вовсе не погребали в Петропавловском соборе?

Не все просто и с таинственной запиской старца. В 1909 году она загадочным образом исчезла и до наших дней дошло лишь несколько фотокопий из газет того времени. Но, как ни странно, полноценной почерковедческой экспертизы с использованием современных технологий до сих пор не выполнили.

"Ее стоило бы провести. Хотя мне кажется, что более четкий результат дало бы исследование ДНК останков в гробнице Александра I — правда, для этого нужно получить разрешение. Сейчас же можно с помощью экспертизы отличить останки 48-летнего человека от человека возрастом 70 с лишним лет", — отмечает в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.

Да и ряд фактов из биографии императора побуждает исследовать вопрос о его сходстве с Федором Кузьмичом. Например, по словам Щелкачева, государь постоянно говорил, что монарший престол его тяготит, стремился к духовной жизни.

"Он как-то сказал: "Я отслужил 25 лет, даже солдат не истребует большего". Поэтому есть основания для научной проверки гипотезы", — подчеркивает историк.

Пока же "достарческое прошлое" Федора Кузьмича и "посмертная судьба" Александра I полны загадок и неожиданных обстоятельств. Не зря близкий друг Пушкина, историк Александр Вяземский так охарактеризовал императора:

"Сфинкс, не разгаданный до гроба,