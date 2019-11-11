В Петербурге один человек попал в больницу после ЧП на заводе "Балтики"

Сообщалось, что пострадали два человека, они получили раны от осколков стекол.

На месте работают бригады аварийной службы. По данным пресс-службы, технологический процесс нарушен не был. При прорыве пострадало здание проходной, где нарушено остекление на площади порядка 40 квадратных метров, а также пострадали четыре припаркованных автомобиля, уточнили в ведомстве.