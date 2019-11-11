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РИА Новости

В Петербурге один человек попал в больницу после ЧП на заводе "Балтики"

19:45 11.11.2019 (обновлено: 20:36 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Один человек госпитализирован после прорыва паропровода, который произошел в Петербурге на территории завода пивоваренной компании "Балтика", сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Сообщалось, что пострадали два человека, они получили раны от осколков стекол.
"Госпитализирован один, второй отказался", - сказано в сообщении ведомства.
На месте работают бригады аварийной службы. По данным пресс-службы, технологический процесс нарушен не был. При прорыве пострадало здание проходной, где нарушено остекление на площади порядка 40 квадратных метров, а также пострадали четыре припаркованных автомобиля, уточнили в ведомстве.
Здание ОАО Пивоваренная компания Балтика
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