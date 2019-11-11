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РИА Новости

На заводе "Балтика" в Петербурге произошел прорыв паропровода

18:44 11.11.2019 (обновлено: 19:59 11.11.2019)
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© РИА Новости / Павел КомаровЦех холодного брожения на заводе "Балтика" в Новосибирске
Цех холодного брожения на заводе Балтика в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Комаров
Цех холодного брожения на заводе "Балтика" в Новосибирске. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Прорыв паропровода произошел в Выборгском районе Петербурга на территории завода пивоваренной компании "Балтика", сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"В 6-м Верхнем переулке у дома 3 произошел прорыв паропровода ГУП ТЭК на открытой территории. На месте осматривается два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено", — сказано в сообщении ведомства.
По этому адресу располагается завод пивоваренной компании "Балтика".
На месте работают бригады аварийной службы.
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