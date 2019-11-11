На заводе "Балтика" в Петербурге произошел прорыв паропровода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Прорыв паропровода произошел в Выборгском районе Петербурга на территории завода пивоваренной компании "Балтика", сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"В 6-м Верхнем переулке у дома 3 произошел прорыв паропровода ГУП ТЭК на открытой территории. На месте осматривается два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено", — сказано в сообщении ведомства.
По этому адресу располагается завод пивоваренной компании "Балтика".
На месте работают бригады аварийной службы.