Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к заседанию ВЕЭС в Петербурге

АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Назарбаева.
Следующее заседание ВЕЭС пройдет в Санкт-Петербурге в декабре этого года. В мае Назарбаеву было присвоено звание почетного председателя ЕАЭС.
"Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, Назарбаев и Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.