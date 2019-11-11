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РИА Новости

Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к заседанию ВЕЭС в Петербурге

19:08 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев во время встречи. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Назарбаева.
Следующее заседание ВЕЭС пройдет в Санкт-Петербурге в декабре этого года. В мае Назарбаеву было присвоено звание почетного председателя ЕАЭС.
"Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, Назарбаев и Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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