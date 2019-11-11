Адвокат доцента Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону

Адвокат Соколова сообщил, что линия защиты окончательно не выстроена, готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы Соколову.

"Возможно, что мы заявим о самообороне", - добавил адвокат, отвечая на вопрос о признательных показания Соколова.