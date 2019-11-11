Адвокат доцента Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, может заявить, что это была самооборона, сообщил после заседания адвокат Александр Почуев.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова на два месяца. На заседании подозреваемый заявил, что девушка, которую он считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки, и такой агрессии он не видел никогда.
Адвокат Соколова сообщил, что линия защиты окончательно не выстроена, готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы Соколову.
"Возможно, что мы заявим о самообороне", - добавил адвокат, отвечая на вопрос о признательных показания Соколова.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.