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РИА Новости

В СФ предложили обсудить идею обязать зарубежные соцсети создавать юрлица

17:30 11.11.2019 (обновлено: 17:32 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предложение обязать зарубежные соцсети регистрироваться в качестве юридических лиц в России нуждается в обсуждении и юридической экспертизе, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов.
Ранее Фонд защиты национальных ценностей заявил, что намерен обратиться в Госдуму с предложением начать разработку законопроекта, который обяжет Facebook и прочие зарубежные социальные медиа зарегистрироваться в качестве юридических лиц в России.
"В отношении этого предложения нужна серьезная юридическая экспертиза, потому что это (Facebook - ред.) транснациональная компания, которая действительно не обязана создавать в России юрлицо", - сказал сенатор.
При этом он отметил, что, в частности, ФБ распространяет свои широкие возможности на суверенную территорию РФ в плане распространения информации.
Ранее Роскомнадзор заявил о претензиях к Facebook и Google из-за нарушения избирательного законодательства РФ. На сайте 8 сентября, в день выборов, транслировались ролики с политической рекламой.
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Климов отметил, что сейчас, когда идут консультации с представителями Facebook, не та ситуация, чтобы "решать с плеча какие-то вопросы".
"Я не исключаю, что такой подход возможен, но не обязательно, что он единственный. В любом случае все предложения нужно серьезно обсуждать", - добавил он.
Климов пояснил, что эта ситуация по контролю за деятельностью зарубежных соцсетей касается не только России, этой темой занимаются в Китае, в Европе. Кроме того, многие вопросы связаны и с развитием научно-технического прогресса.
Законодатель также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне создать совместную комиссию по научно-техническому развитию.
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