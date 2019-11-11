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РИА Новости

"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки

17:18 11.11.2019 (обновлено: 18:19 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Убивший аспирантку Анастасию Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов обвинил девушку агрессивном поведении и назвал чудовищем, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.
По его словам, конфликт с Ещенко произошел из-за ее непринятия его детей.
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"Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда", - сказал Соколов.
Также он намекнул, что Ещенко набросилась на него с ножом.
По версии следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело, чтобы от него избавиться. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Вчера, 15:50РИА Новости
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
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Убийство девушки доцентом СПбГУРоссияОлег СоколовСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Превратилась в чудовище ,выставил чудовище за дверь ,нашел другую аспирантку . ) Зачем расстреливать и расчленять ?
11 ноября, 17:58
Данил Некипелов
6231000
Ну было в моей жизни чудовище,бросил где нашёл и всех делов.!Самому то зачем в чудовище превращаться?!
11 ноября, 18:58
AIAlex Ivanov
6101100
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