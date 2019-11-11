"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Убивший аспирантку Анастасию Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов обвинил девушку агрессивном поведении и назвал чудовищем, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.
По его словам, конфликт с Ещенко произошел из-за ее непринятия его детей.
"Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда", - сказал Соколов.
Также он намекнул, что Ещенко набросилась на него с ножом.
По версии следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело, чтобы от него избавиться. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.