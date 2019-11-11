Ушаков отказался комментировать слова Асада об Идлибе и Эрдогане

"Эта тема очень подробно обсуждалась между нашим президентом и президентом Турецкой республики в субботу, после этого мы публиковали сообщение для прессы. Это, собственно, все, что я могу на данный момент сказать, и не собираюсь пока что комментировать высказывание Асада", - сказал Ушаков.