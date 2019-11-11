Ушаков отказался комментировать слова Асада об Идлибе и Эрдогане

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оставил без комментария слова президента Сирии Башара Асада о намерении освободить провинцию Идлиб военными средствами и о роли президента Турции Тайипа Эрдогана в ситуации в САР.
На брифинге в понедельник представителя Кремля попросили прокомментировать заявление Асада о намерении в скором времени продолжить наступление на Идлиб, чтобы взять провинцию под контроль, а также оценить его слова о том, что Эрдоган является врагом Сирии.
Он в ответ отметил, что тема сирийского урегулирования затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора лидеров России и Турции.
"Эта тема очень подробно обсуждалась между нашим президентом и президентом Турецкой республики в субботу, после этого мы публиковали сообщение для прессы. Это, собственно, все, что я могу на данный момент сказать, и не собираюсь пока что комментировать высказывание Асада", - сказал Ушаков.
Ранее Асад заявил, что освобождение сирийской провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район. Тогда же, в интервью RT президент Сирии заявил, что идея о встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом кажется ему сейчас неуместной, пояснив: "вряд ли тот, кто оккупирует твою территорию, может быть желанным собеседником".