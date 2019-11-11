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РИА Новости

Путин на полях саммита БРИКС встретится с Моди, Си Цзиньпином и Болсонару

16:06 11.11.2019 (обновлено: 19:42 11.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября 2019
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Бразилии проведет 13 ноября переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, а 14 ноября встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами участвующих государств. Мы начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий перед отлетом из Бразилии состоится встреча с президентом Бразилии Болсонару", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе визита Путина на саммит БРИКС в Бразилию.
Помощник российского лидера отметил, что отдельной встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях предстоящего саммита у Путина не запланировано.
"Нет, она уже состоялась до этого, на саммите Россия-Африка. Поэтому с тремя лидерами будут встречи: вначале Индия, потом Китай и последняя - Бразилия", - отметил он, уточнив, что с лидером ЮАР на недавнем саммите в Сочи состоялся достаточно подробный разговор.
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Жаир БолсонаруНарендра МодиБРИКСЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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