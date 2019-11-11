Путин на полях саммита БРИКС встретится с Моди, Си Цзиньпином и Болсонару

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Бразилии проведет 13 ноября переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, а 14 ноября встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами участвующих государств. Мы начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий перед отлетом из Бразилии состоится встреча с президентом Бразилии Болсонару", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе визита Путина на саммит БРИКС в Бразилию.
Помощник российского лидера отметил, что отдельной встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях предстоящего саммита у Путина не запланировано.
"Нет, она уже состоялась до этого, на саммите Россия-Африка. Поэтому с тремя лидерами будут встречи: вначале Индия, потом Китай и последняя - Бразилия", - отметил он, уточнив, что с лидером ЮАР на недавнем саммите в Сочи состоялся достаточно подробный разговор.