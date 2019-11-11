Путин на полях саммита БРИКС встретится с Моди, Си Цзиньпином и Болсонару

"Наш президент проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами участвующих государств. Мы начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий перед отлетом из Бразилии состоится встреча с президентом Бразилии Болсонару", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе визита Путина на саммит БРИКС в Бразилию.