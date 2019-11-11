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РИА Новости

Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко

15:59 11.11.2019 (обновлено: 19:49 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в признательных показаниях рассказал, что четыре раза выстрелил из обреза в аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.
"Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко", - зачитали на суде признательные показания Соколова.
Ученому уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщил ранее в суде следователь.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Вчера, 15:50РИА Новости
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Какая же тут явка с повинной, если он 7 числа убил, а 9 начал избавляться от трупа. Надеюсь что приговор будет максимальным (в его возрасте - пожизненным)
11 ноября, 16:03
МСМаксим Солдусов
13010232
4 раза! Думаю даже один выстрел, грохот, кровь, крик вразумили бы человека. но тут как минимум перезаряжал и ещё стрелял....
11 ноября, 16:03
ИРИван Русский
8221232
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