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РИА Новости

Говорить о расширении БРИКС пока рано, считают эксперты

14:06 11.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Говорить о расширении состава БРИКС пока преждевременно, оно может негативно сказаться на эффективности работы клуба, заявили эксперты в ходе круглого стола, организованного в понедельник МИА "Россия сегодня".
"Для любого расширения должны быть созданы условия. Пока мы работаем над тем, чтобы выстроить наше сотрудничество в наиболее эффективном ключе", - заявил советник департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Мальков.
Он напомнил, что все решения в рамках БРИКС должны приниматься на основе консенсуса. "Когда такой консенсус созреет, наверное, можно было бы подумать над какими-то форматами, как это можно сделать, но это перспектива достаточно удаленная", - сказал дипломат.
По мнению научного руководителя экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС Виктории Пановой, расширение клуба может отразиться на эффективности его работы. "С точки зрения достижения каких-то конкретных результатов дальнейшее расширение, на мой взгляд, может предотвратить продуктивную работу клуба, поэтому я бы здесь больше концентрировалась на взаимодействии БРИКС как группы со странами вовне в формате "БРИКС плюс", - сказала она.
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БРИКС должен сотрудничать с другими странами в уже существующих форматах, полагает директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. "БРИКС не может и не должен пока на данном этапе расширяться, но при этом, конечно, он должен развивать формат сотрудничества с региональными интеграционными организациями и другими членами. В Латинской Америке потенциальное государство, которое нужно и можно привлекать в рамках "аутрич" и "БРИКС плюс" - возможно, Аргентина, если взять Средний Восток – это Турция, если взять Восточную Азию – это, возможно, Индонезия", - сказал он.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР состоится 13-14 ноября в штаб-квартире МИД Бразилии, дворце Итамарати. В рамках саммита также пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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