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РИА Новости

Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России

12:47 11.11.2019 (обновлено: 20:37 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ситуация с качеством автомобильного топлива в России улучшается, однако в ряде регионов нарушения сохраняются, так, проблемы наблюдаются в Крыму и в Дагестане, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Ситуация с качеством автомобильного топлива начиная с 2016 года в целом демонстрирует положительную динамику. Самые свежие данные за девять месяцев этого года также указывают на сокращение доли фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке: к 1 октября были проверены 920 АЗС, и нарушения требований техрегламента в части физико-химических показателей выявлены в 8,8% случаев", — сказал Мантуров.

"Однако на фоне общей положительной динамики есть проблемные регионы — Республика Крым и Дагестан. В них качество реализуемого топлива зачастую не соответствует установленным нормам, либо под видом автомобильного топлива продается всякого рода суррогат", — добавил министр.

По его словам, внеплановые проверки в 2019 году показали, что доля нарушений в части физико-химических показателей топлива в Крыму составила порядка 68%. "Безусловно, решением этой проблемы мы занимаемся, и к 2021 году планируется значительно сократить оборот некачественного и фальсифицированного топлива на рынках таких проблемных регионов", — подчеркнул Мантуров.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФКрымРоссияДагестанЭкономика
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