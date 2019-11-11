Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России

"Ситуация с качеством автомобильного топлива начиная с 2016 года в целом демонстрирует положительную динамику. Самые свежие данные за девять месяцев этого года также указывают на сокращение доли фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке: к 1 октября были проверены 920 АЗС, и нарушения требований техрегламента в части физико-химических показателей выявлены в 8,8% случаев", — сказал Мантуров.