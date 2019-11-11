Денис Мантуров: точно оценить объемы незаконного рынка невозможно

Россия уже несколько лет ведет борьбу за очищение рынка от контрафактной продукции и фальсификата, причем во всех сферах – от легкой промышленности до торговли бензином. С одной стороны, такая политика дает результаты и доля контрафакта сокращается, но с другой, как отмечает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, незаконный оборот товаров сейчас относится к числу ключевых проблем российской экономики. Что удалось за последние годы сделать для сокращения теневого сектора, о цифровой маркировке продукции и качестве бензина в российских регионах глава Минпромторга рассказал в интервью РИА Новости в преддверии форума "Антиконтрафакт-2019". Беседовали Антон Мещеряков и Денис Ильюшенков.

– Активная государственная работа по борьбе с контрафактом в России ведется уже примерно три-четыре года. Если говорить об отраслях экономики в целом, наблюдаете ли вы успехи в снижении доли контрафактной продукции?

– К сожалению, сегодня незаконный оборот промышленной продукции относится к числу ключевых проблем российской экономики. При этом точно оценить объемы незаконного оборота невозможно, поскольку недобросовестные участники рынка стараются оставлять как можно меньше следов и работают без регистрации, сертификации, без уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей.

Действительно, эффективной площадкой для решения проблемы контрафакта стала госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. За время ее работы мы одобрили пакет законопроектов, направленных на обеление рынков легкой, фармацевтической, пищевой и топливной промышленности. В подготовке предложений и проработке законопроектов участвуют не только представители органов власти, но и бизнес-сообщество, и эксперты. Такой подход позволил уже достичь серьезных результатов. В сфере легкой промышленности, например, объемы незаконного оборота с 2015 по 2018 год снизились на 13%. На топливном рынке динамика тоже положительная: доля небезопасного и фальсифицированного топлива сократилась более чем в два раза по результатам 2018 года. Удалось полностью решить проблему видовой подмены рыбной продукции.

Не могу не упомянуть и систему маркировки и прослеживаемости товаров. Фактически маркировка – это мощный инструмент не только государственного, но и общественного контроля, который позволит покупателям осуществлять проверку товаров непосредственно в месте продажи при помощи бесплатного мобильного приложения. Российская система строится на механизме идентификации каждой единицы товара с помощью уникальных цифровых кодов, защищенных криптографией. Напомню, сегодня введена обязательная маркировка только в отношении изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий, началась реализация маркировки обувных товаров. Проводятся добровольные эксперименты по маркировке остальных групп лекарственных препаратов, молочной продукции.

Если говорить об эффекте от маркировки, который мы уже получили, то очень показателен пример с меховыми изделиями. Представьте: в 2016 году, только за первые пять месяцев с начала проекта розничная продажа меховых изделий составила около 49 миллиардов рублей, более чем в пять раз превысив показатели за весь 2015 год. О чем это говорит? О том объеме рынка, который вышел из тени: в системе зарегистрировалось более 13 тысяч участников оборота шуб, промаркировано более 7,5 миллиона изделий.

Обязательная маркировка сигарет и папирос началась 1 июля 2019 года, в системе зарегистрировалось более 46 тысяч участников, промаркировано более 4,7 миллиарда пачек табачной продукции. В рамках эксперимента по маркировке лекарств в системе зарегистрировалось более 27 тысяч компаний, промаркировано более 37,9 миллиона пачек лекарственных препаратов – мы видим, что компании активно обкатывают новую систему, постоянно получаем от них обратную связь.

– В этом году в России введена обязательная маркировка табачной продукции, в начале года эксперты оценивали долю нелегального табачного рынка в 10%. Отмечаете ли вы снижение доли контрафакта на табачном рынке с начала действия системы маркировки?

– Нужно помнить, что обязательства по нанесению кодов маркировки на пачки сигарет и папирос для производителей вступили в силу недавно – 1 июля этого года, и на текущий момент на рынке еще преобладает немаркированная продукция, которая выводится из оборота постепенно. В полной мере оценить влияние маркировки на долю нелегального оборота можно будет только после 1 июля 2020 года, ведь именно с этого дня вступит в силу запрет оборота немаркированных пачек сигарет и папирос, а также станет обязательна передача сведений о продажах табака на всех этапах товаропроводящей цепи.

– Уже появились сообщения о том, что производители начинают обходить систему маркировки сигарет кодом Data Matrix, используя поддельные коды. О мошенниках, предлагающих услуги по маркировке, сообщали и обувщики. Какие меры предпринимаются для борьбы с подобными нарушениями?

– У нас нет информации о выявленных фактах оборота продукции с поддельными кодами. Здесь важно понимать сам принцип действия: в системе реализован принцип цифровой защиты маркировки при помощи криптографических технологий, так называемый криптохвост. Можно с уверенностью говорить, что код маркировки уникален и защищен от подделывания, в том числе на программном уровне. Кассы в рознице также интегрированы в систему маркировки, и каждое действие с товарами, маркированными с нарушением требований, будет мгновенно фиксироваться, а сведения будут передаваться контролирующим органам.

Система цифровой маркировки позволяет нивелировать риски использования поддельных средств идентификации, а также риски нанесения легальной маркировки на незаконную продукцию.

– В декабре в России начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, некоторых предметов одежды. Готовы ли эти отрасли к введению обязательной маркировки?

– Работа с ними ведется довольно давно, она была начата еще до запуска экспериментов. Сейчас в процессе активной проработки с бизнесом и заинтересованными ведомствами находятся постановления правительства, которые определят этапы запуска обязательной маркировки для каждой из этих групп товаров.

На сегодняшний день в системе маркировки духов зарегистрировано более 400 участников, фотоаппаратов – 76 участников, шин и покрышек – более 300, а в системе маркировки легкой промышленности – более 2 800 участников. Многие из них уже прошли основные этапы работы с системой: изучили работу операций описания товаров и получения кодов маркировки, изменения их статусов, ввода в оборот, передачи между участниками системы и вывода из оборота.

Поэтому можно говорить, что готовность отраслей к введению требований об обязательной маркировке находится на контроле, а этапность вступления в силу соответствующих требований позволит обеспечить плавный переход для бизнеса.

– Кроме того, с 1 января для всей отрасли становится обязательной маркировка лекарств. Как вы оцениваете готовность участников рынка? Могут ли возникнуть задержки в поставках лекарств или сбои в момент старта? Каковы первые итоги работы обязательной маркировки для лекарств, используемых для лечения редких заболеваний?

– Несомненно, маркировка лекарств – это очень масштабный проект, который охватывает более 350 тысяч участников. Они сейчас находятся в разной степени готовности к старту маркировки, однако по информации, полученной от отечественных производителей, более половины производственных линий, на которых должна быть реализована маркировка, уже оснащены оборудованием. Наши производители продолжают работу по оснащению остальных производственных линий, чтобы обеспечить внедрение системы маркировки в установленные сроки.

– Очень часто в публичном пространстве можно встретить заявления о том, что маркировка того или иного товара может привести к его дефициту, к росту цен и так далее. Существуют ли подобные риски в отношении каких-либо товаров?

– Мы не видим рисков для товарных групп, участвующих в запущенных добровольных экспериментах по маркировке. На постоянной основе на площадке Минпромторга и "Оператор-ЦРПТ" проводятся заседания проектно-экспертных групп, на которых с участниками рынка прорабатываются основные вопросы маркировки товаров, обсуждаются и вопросы, связанные с техническими и бизнес-процессами, возможности, которые дает маркировка и иные предложения компаний.

Если говорить о расходах на маркировку, то для среднего и малого бизнеса существуют решения, позволяющие минимизировать затраты на внедрение системы. Все эти решения также обсуждаются с бизнесом.

– Против обязательной цифровой маркировки активно выступают производители молока и молочной продукции, которые просят провести анализ целесообразности эксперимента. Как проходит диалог с молочной отраслью?

– Давайте попробуем со всех сторон рассмотреть этот вопрос – только так можно получить общую, объемную картинку. По данным Россельхознадзора, в 2018 году доля фальсифицированной продукции в этой сфере составила 24%. Только вдумайтесь – четверть от всего рынка! Проблема контрафакта в этой сфере отмечается в виде подделки продукции известных компаний и нелегального использования брендов. Более того, совместные исследования Роскачества, Роспотребнадзора и Россельхознадзора разных видов молочной продукции подтверждают, что значительное количество этой продукции не соответствует обязательным требованиям безопасности. К примеру, из 73 образцов творога нарушения нашли в 45 образцах – то есть можно предположить, что более 60% российского творога не соответствует требованиям безопасности молочной продукции.

Поэтому то, что проблему решать нужно, очевидно. В ходе эксперимента мы готовы прорабатывать все пожелания компаний. При этом ЦРПТ активно помогает производителям готовиться к маркировке. Им уже обследованы производственные площадки более 30 компаний, еще 20 на финальной стадии присоединения к эксперименту. Также в эксперименте участвуют ключевые ритейлеры.

Особенностью производства готовой молочной продукции являются различные схемы производственных линий и множество форм-факторов упаковок, поэтому сотрудники ЦРПТ выезжают на обследования к каждому предприятию и предлагают решения, которые встраиваются в конкретную линию. В настоящее время оператор совместно с рынком тестирует возможность маркировки упаковок в типографиях.

Сейчас ЦРПТ выделяет три возможных способа нанесения маркировки на молочную продукцию: прямая печать на производстве в момент производства – это самый дорогой вариант – порядка 4 копеек за маркировку единицы, печать и наклейка этикетки – здесь затраты около 1 копейки на единицу и печать в типографии, где всем производителям печатают упаковку – это самый экономичный способ.

Вся работа для выстраивания благоприятных условий для бизнеса, поиск оптимальных решений и возможностей оптимизации систем прослеживаемости проводится совместно с бизнес-сообществом, в том числе малым бизнесом и несетевой торговлей.

Члены ассоциации "Союзмолоко", в особенности крупные производители молочной продукции, к сожалению, сейчас не принимают участие в эксперименте. Что касается опасений по поводу "задваивания" функций двух систем информационной системы маркировки и "Меркурия", совместно с коллегами из Минсельхоза мы уже финализируем механизмы интеграции, которые позволят бизнесу оптимизировать собственную деятельность и осуществлять работу в формате единого окна, совершать все действия в интерфейсе одной системы.

– Улучшается ли ситуация с качеством бензина в России? Какая доля фальсифицированного топлива сейчас в стране? Отмечает ли Минпромторг снижение случаев недолива топлива?

– Как я уже говорил, ситуация с качеством автомобильного топлива, начиная с 2016 года, в целом демонстрирует положительную динамику. Самые свежие данные – за девять месяцев этого года – также указывают на сокращение на рынке доли фальсифицированного и суррогатного топлива: к 1 октября были проверены 920 АЗС, и нарушения требований техрегламента в части физико-химических показателей выявлены в 8,8% случаев.

Однако на фоне общей положительной динамики есть проблемные регионы: Республика Крым и Дагестан. В них качество реализуемого топлива зачастую не соответствует установленным нормам, либо под видом автомобильного топлива продается всякого рода суррогат. Внеплановые проверки в этом году показали в Крыму долю нарушений в части физико-химических показателей на уровне около 68%. Безусловно, решением этой проблемы мы занимаемся, и к 2021 году планируется значительно сократить оборот некачественного и фальсифицированного топлива на рынках таких проблемных регионов.

Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев. Для снижения этого процента мы в настоящее время реализуем ряд мер, к примеру, вместе с Росстандартом разработали проект закона, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив: один процент суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тысяч рублей. За повторное нарушение – уже три процента от годовой выручки, но не менее двух миллионов рублей.

В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство. Так как в настоящее время формируется новый Кодекс по административным правонарушениям, новый подход к наказанию за недолив планируется интегрировать в свежую версию кодекса.

Мы с Росстандартом также инициировали изменения в законодательство, чтобы ввести дополнительное основание для проведения внеплановой проверки или контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора. Кроме того, проверка при отпуске топлива на АЗС в режиме "тайного покупателя" не даст АЗС заранее подготовиться к таким мероприятиям и позволит выявлять случаи недолива, своевременно предпринимая меры по их предотвращению и наказанию виновных лиц.

Еще один важный момент – зачастую на автозаправочных станциях при отсутствии запретов на его продажу под видом жидкого автомобильного топлива реализуется всякого рода суррогат либо судовое маловязкое топливо, не предназначенное для автомобильной техники. Чтобы защитить потребительский рынок от суррогата, были подготовлены изменения в правила продажи отдельных видов товаров – они предусматривают реализацию через топливные колонки только автомобильного бензина и дизельного топлива, которые полностью соответствуют установленным требованиям, а также запрет на реализацию иных видов топлива.

Если потребитель заметит признаки недолива на АЗС, он вправе потребовать провести проверку точности измерения топливораздаточной колонки, а также обратиться в Росстандарт для организации и проведения внеплановой проверки автозаправочной станции. Кстати, этот проект постановления был подготовлен при активной поддержке добросовестных участников рынка.