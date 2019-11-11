Ученые исследуют древнейшие водные грибы, найденные на территории Якутии

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Ученые института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН исследуют древнейшие водные грибы, обнаруженные в осадочных породах на территории Якутии, сообщает издание Сибирского отделения РАН " Ученые института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН исследуют древнейшие водные грибы, обнаруженные в осадочных породах на территории Якутии, сообщает издание Сибирского отделения РАН " Наука в Сибири ".

Как отметили в издании, в вендский (или эдиакарский) период развития Земли (он длился примерно с 635 по 541 миллионов лет назад) нельзя было пойти с корзинкой на природу и набрать грибов, однако это не значит, что таких организмов не было.

"В Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) исследуются одни из древнейших грибов, найденные в осадочных породах на территории современной Якутии", - отмечается в сообщении.

Главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Пётр Колосов рассказал, что за последние годы сделал целую серию находок замечательно сохранившихся микроскопических водных грибов в столбчатых строматолитах на территории Якутии. По словам ученого, обнаруженные микроорганизмы состоят из густо переплетающихся друг с другом трубчатых гиф — нитевидных образований, предназначенных для поглощения воды и питательных веществ.

"Собственно, эти нити и вели поиск и добывали пищу — органические вещества, производимые водорослями. Как известно, подобным способом среди эукариот питаются грибы, поэтому хорошо сохранившиеся несептированные (не разделенные перегородками на клетки) нитевидные микрофоссилии путем сравнительно-морфологического анализа удается определить как водные низшие грибы — с учетом их обитания в водорослевой среде", - комментирует Колосов.

Кроме того, палеонтолог обнаружил и микроорганизмы того же возраста, но другой формы: в виде одиночных клеток, которые размножаются почкованием и делением, что характерно для современных дрожжей. "По-видимому, найденные нами грибы, обитая в дрожжевой форме, эволюционировали в направлении перехода на мицелиальную в случаях, когда условия обитания становились неблагоприятными для развития в прежнем виде", - отметил он.

В публикации сообщается, что в вендский период практически вся (за некоторыми исключениями) территория Сибирской платформы была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем. Это были практически идеальные условия для развития цианобактерий и водорослей, которые, собственно, и процветали повсюду.