Ученые исследуют древнейшие водные грибы, найденные на территории Якутии

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Ученые института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН исследуют древнейшие водные грибы, обнаруженные в осадочных породах на территории Якутии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Как отметили в издании, в вендский (или эдиакарский) период развития Земли (он длился примерно с 635 по 541 миллионов лет назад) нельзя было пойти с корзинкой на природу и набрать грибов, однако это не значит, что таких организмов не было.
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"В Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) исследуются одни из древнейших грибов, найденные в осадочных породах на территории современной Якутии", - отмечается в сообщении.
Главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Пётр Колосов рассказал, что за последние годы сделал целую серию находок замечательно сохранившихся микроскопических водных грибов в столбчатых строматолитах на территории Якутии. По словам ученого, обнаруженные микроорганизмы состоят из густо переплетающихся друг с другом трубчатых гиф — нитевидных образований, предназначенных для поглощения воды и питательных веществ.
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Дрожжевой гриб с мицелиальными элементами морфологии, состоящими из нитевидных гиф
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Дрожжевой гриб с мицелиальными элементами морфологии, состоящими из нитевидных гиф
"Собственно, эти нити и вели поиск и добывали пищу — органические вещества, производимые водорослями. Как известно, подобным способом среди эукариот питаются грибы, поэтому хорошо сохранившиеся несептированные (не разделенные перегородками на клетки) нитевидные микрофоссилии путем сравнительно-морфологического анализа удается определить как водные низшие грибы — с учетом их обитания в водорослевой среде", - комментирует Колосов.
Кроме того, палеонтолог обнаружил и микроорганизмы того же возраста, но другой формы: в виде одиночных клеток, которые размножаются почкованием и делением, что характерно для современных дрожжей. "По-видимому, найденные нами грибы, обитая в дрожжевой форме, эволюционировали в направлении перехода на мицелиальную в случаях, когда условия обитания становились неблагоприятными для развития в прежнем виде", - отметил он.
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В публикации сообщается, что в вендский период практически вся (за некоторыми исключениями) территория Сибирской платформы была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем. Это были практически идеальные условия для развития цианобактерий и водорослей, которые, собственно, и процветали повсюду.
"Обнаружение в осадочных толщах докембрия хорошо сохранившихся микрофоссилий и установление их систематического положения (в основном, бактерии, цианобактерии, водоросли, грибы) можно считать несомненным научным достижением в познании ранних этапов эволюции жизни", - отметил Колосов.
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