В Дагестане потушили пожар в сельской школе

МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на территории школы в дагестанском селе Тлогоб Гунибского района потушен, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что около 100 человек тушат пожар в школе в дагестанском селе Тлогоб Гунибского района. Горели кровля и три помещения. Одноэтажное здание находилось в списке ветхих. В школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.
"В 09.30 мск пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 09.55 мск - полная ликвидация", - говорится в релизе.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.