В Дагестане потушили пожар в сельской школе

Ранее ведомство сообщило, что около 100 человек тушат пожар в школе в дагестанском селе Тлогоб Гунибского района. Горели кровля и три помещения. Одноэтажное здание находилось в списке ветхих. В школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.