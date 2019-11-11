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РИА Новости

В Дагестане потушили пожар в сельской школе

10:16 11.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на территории школы в дагестанском селе Тлогоб Гунибского района потушен, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что около 100 человек тушат пожар в школе в дагестанском селе Тлогоб Гунибского района. Горели кровля и три помещения. Одноэтажное здание находилось в списке ветхих. В школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.
"В 09.30 мск пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 09.55 мск - полная ликвидация", - говорится в релизе.
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МЧС РФГунибский районДагестанПроисшествия
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