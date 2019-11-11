Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на воскресных досрочных парламентских выборах, Педро Санчес пообещал "разблокировать" политическую ситуацию в стране и заявил, что не допустит проведения новых выборов.
Санчес заявил, что в его планы не входит проведение в стране новых, уже третьих подряд парламентских выборов. "Призываю все политические партии работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию в Испании, ИСРП будет работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию", - заявил он, выступая перед сторонниками. Лидер испанских социалистов пообещал, что третьих подряд досрочных парламентских выборов в стране не будет.
Санчес призвал к переговорам "все партии, кроме тех, которые исключают себя из совместного сосуществования, сеют ненависть в своих заявлениях и антидемократизм", имея в виду крайне правую партию VOX, занявшую на выборах третье место.
"Наш политический проект – формирование стабильного правительства. Я хочу призвать все политические партии: надо действовать ответственно и щедро", - сказал Санчес. По его словам, по итогам воскресного голосования должно быть сформировано "прогрессивное правительство во главе с соцпартией". "Мы добьемся прогрессивного правительства и разблокируем политическую ситуацию в стране… На этот раз точно будет прогрессивное правительство. Это зависит не только от ИСРП", - добавил он.
По итогам выборов ни левый (ИСРП, Podemos, Más País), ни правый (НП, VOX, "Граждане") блоки не получают абсолютного большинства в парламенте и стране вновь предстоят крайне сложные переговоры, чтобы утвердить премьера.
Один из вариантов выхода из политического тупика - переговоры между крупнейшими партия страны - ИСРП и НП. Лидер правой Народной партии Пабло Касадо пообещал "рассмотреть, что предложит Санчес, и взять на себя ответственность, потому что Испания не может оставаться заблокированной".
Переговоры о коалиции Санчесу предложил лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас.
В воскресенье в Испании прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году.
Выборы выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября (после подсчета более 99% голосов) – 120.
Правые укрепили позиции. Народная партия получает 87 мандатов (в предыдущем составе парламента у нее было 66 мандатов). Третье место заняла крайне правая VOX, впервые прошедшая в парламент только по итогам апрельских выборов с 24 мандатами, по итогам воскресных выборов она получает 52 мандата. Левая коалиция Unidas Podemos заняла четвертое место с 35 мандатами.