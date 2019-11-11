Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании

Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны. Архивное фото

Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на воскресных досрочных парламентских выборах, Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на воскресных досрочных парламентских выборах, Педро Санчес пообещал "разблокировать" политическую ситуацию в стране и заявил, что не допустит проведения новых выборов.

Санчес заявил, что в его планы не входит проведение в стране новых, уже третьих подряд парламентских выборов. "Призываю все политические партии работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию в Испании , ИСРП будет работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию", - заявил он, выступая перед сторонниками. Лидер испанских социалистов пообещал, что третьих подряд досрочных парламентских выборов в стране не будет.

Санчес призвал к переговорам "все партии, кроме тех, которые исключают себя из совместного сосуществования, сеют ненависть в своих заявлениях и антидемократизм", имея в виду крайне правую партию VOX, занявшую на выборах третье место.

"Наш политический проект – формирование стабильного правительства. Я хочу призвать все политические партии: надо действовать ответственно и щедро", - сказал Санчес. По его словам, по итогам воскресного голосования должно быть сформировано "прогрессивное правительство во главе с соцпартией". "Мы добьемся прогрессивного правительства и разблокируем политическую ситуацию в стране… На этот раз точно будет прогрессивное правительство. Это зависит не только от ИСРП", - добавил он.

По итогам выборов ни левый (ИСРП, Podemos, Más País), ни правый (НП, VOX, "Граждане") блоки не получают абсолютного большинства в парламенте и стране вновь предстоят крайне сложные переговоры, чтобы утвердить премьера.

Один из вариантов выхода из политического тупика - переговоры между крупнейшими партия страны - ИСРП и НП. Лидер правой Народной партии Пабло Касадо пообещал "рассмотреть, что предложит Санчес, и взять на себя ответственность, потому что Испания не может оставаться заблокированной".

Переговоры о коалиции Санчесу предложил лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас.

В воскресенье в Испании прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году.

Выборы выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября (после подсчета более 99% голосов) – 120.