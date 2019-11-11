Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T03:21Z
https://ria.ru/20191111/1560786090.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155313/50/1553135019_0:253:2967:1922_1036x0_80_0_0_3e2678982b7fe746812926892f8e2e2d.jpg
РИА Новости

Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании

02:35 11.11.2019 (обновлено: 03:21 11.11.2019)
262
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны
Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны. Архивное фото
МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на воскресных досрочных парламентских выборах, Педро Санчес пообещал "разблокировать" политическую ситуацию в стране и заявил, что не допустит проведения новых выборов.
Санчес заявил, что в его планы не входит проведение в стране новых, уже третьих подряд парламентских выборов. "Призываю все политические партии работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию в Испании, ИСРП будет работать над тем, чтобы разблокировать политическую ситуацию", - заявил он, выступая перед сторонниками. Лидер испанских социалистов пообещал, что третьих подряд досрочных парламентских выборов в стране не будет.
Санчес призвал к переговорам "все партии, кроме тех, которые исключают себя из совместного сосуществования, сеют ненависть в своих заявлениях и антидемократизм", имея в виду крайне правую партию VOX, занявшую на выборах третье место.
"Наш политический проект – формирование стабильного правительства. Я хочу призвать все политические партии: надо действовать ответственно и щедро", - сказал Санчес. По его словам, по итогам воскресного голосования должно быть сформировано "прогрессивное правительство во главе с соцпартией". "Мы добьемся прогрессивного правительства и разблокируем политическую ситуацию в стране… На этот раз точно будет прогрессивное правительство. Это зависит не только от ИСРП", - добавил он.
Король Испании Фелипе VI
00:26РИА Новости
Король Испании отправится на Кубу с первым государственным визитом
По итогам выборов ни левый (ИСРП, Podemos, Más País), ни правый (НП, VOX, "Граждане") блоки не получают абсолютного большинства в парламенте и стране вновь предстоят крайне сложные переговоры, чтобы утвердить премьера.
Один из вариантов выхода из политического тупика - переговоры между крупнейшими партия страны - ИСРП и НП. Лидер правой Народной партии Пабло Касадо пообещал "рассмотреть, что предложит Санчес, и взять на себя ответственность, потому что Испания не может оставаться заблокированной".
Переговоры о коалиции Санчесу предложил лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас.
В воскресенье в Испании прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году.
Президент Боливии Эво Моралес
Вчера, 18:53РИА Новости
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Выборы выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября (после подсчета более 99% голосов) – 120.
Правые укрепили позиции. Народная партия получает 87 мандатов (в предыдущем составе парламента у нее было 66 мандатов). Третье место заняла крайне правая VOX, впервые прошедшая в парламент только по итогам апрельских выборов с 24 мандатами, по итогам воскресных выборов она получает 52 мандата. Левая коалиция Unidas Podemos заняла четвертое место с 35 мандатами.
131000
Обсудить 0
Пабло Иглесиас"Граждане"Педро СанчесPodemosИспанияВ мире
Рекомендуем
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о "смерти мозга" НАТО
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Президент Боливии Эво Моралес
Моралес выразил надежду на прекращение беспорядков
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
Вторая вице-спикер сената Боливии заявила, что власть переходит к ней
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы
Король Испании Фелипе VI
Король Испании отправится на Кубу с первым государственным визитом
Президент Боливии Эво Моралес
Власти Мексики и избранный президент Аргентины поддержали Моралеса
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva
Люди собираются на улицах боливийских городов после отставки Моралеса
Военнослужащие армии Украины
На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"
Экс-президент Боливии Эво Моралес
В столице Боливии продолжаются беспорядки после отставки руководства страны
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
Глава ЦИК Боливии и ее заместитель арестованы из-за нарушений на выборах
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
Лента новостейМолния