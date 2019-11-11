Король Испании отправится на Кубу с первым государственным визитом

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Король Испании Король Испании Фелипе VI и королева Летисия отправятся в понедельник, 11 ноября, на Кубу . Это второй за пять веков визит главы Испании на остров и первый в истории государственный.

Визит, который официально начнется 12 ноября, приурочен к 500-летию основания Гаваны, однако основные мероприятия по поводу этой даты должны состояться 16 ноября, а визит Фелипе и королевы Летисии будет проходить до 14 ноября, причем помимо Гаваны королевская чета должна также посетить город Сантьяго-де-Куба.

О возможности поездки главы государства на остров впервые сообщили еще год назад – эту идею обсуждали на переговорах кубинский лидер Мигель Диас-Канель и премьер Испании Педро Санчес. Идея визита короля принадлежала главе испанского кабинета.

По этому поводу Санчес оказался под шквалом критики в собственной стране. Во-первых, визит пройдет не в самое спокойное для Испании время – в разгар каталонского кризиса - и начинается сразу после очередных досрочных выборов. Но в первую очередь – сам факт поездки в страну, которая в глазах Запада далека от демократической, к тому же встреча главы государства с кубинской оппозицией не запланирована. Организация "Международная амнистия" написала королю открытое письмо, в котором призвала в ходе встреч с кубинским руководством обсудить ситуацию с арестованными диссидентами, в первую очередь с задержанным 1 октября Хосе Даниэлем Феррером - одним из лидеров крупнейшей оппозиционной организации UNPACU (Патриотический союз Кубы).

Главные критики поездки – председатель правой Народной партии Пабло Касадо и лидер крайне правых из партии "Голос" (VOX) Сантьяго Абаскаль. VOX даже обратилась в постоянный совет конгресса депутатов (орган, действующий при распущенном парламенте) с требованием отменить визит короля. "Мы требуем от правительства Санчеса, чтобы оно не использовало корону для своей темной партийной политики", - заявил Абаскаль.

Санчес во время предвыборных дебатов на прошлой неделе ответил, что время поездки связано исключительно с датой, к которой она приурочена, и что речь идет об укреплении связей с кубинским народом. "В 2019 году исполняется 500 лет основания Гаваны, которая была основана Испанией, и связи испанцев именно с кубинским народом, а не с кубинским правительством", - заявил он.

"Это государственный визит, и мы хотим, чтобы он имел культурное содержание. Идея не в том, чтобы приехать заниматься политикой. Король не занимается политикой в Испании. Король всегда пытается действовать нейтрально", - заявил в интервью агентству Efe посол Испании на Кубе Хуан Фернандес Триго.

По словам и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля визит главы государства не должен восприниматься как нечто экстраординарное. "Там (на Кубе – ред.) уже побывали три папы Римских, президент США (Барак Обама совершил исторический визит на остров в 2016 году), президент Франции (Франсуа Олланд побывал в этой стране в 2015 году). А также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла стали первыми членами королевской семьи, которые официально посетили коммунистическую Кубу, – в марте", - напомнил Боррель.

Король и королева возложат цветы к памятнику борцу за независимость Кубы от Испании Хосе Марти, проведут встречу с президентом Мигелем Диасом-Канелем, посетят Большой театр Гаваны, где откроют фотовыставку об истории отношений Испании и Кубы, Капитолий (парламент), музей изобразительных искусств, прогуляются по улицам кубинской столицы, встретятся с испанской диаспорой, предпринимателями. 14 ноября они должны отправиться в Сантьяго-де-Куба, где примут участие в мероприятии в память испанских военных, погибших в ходе кубинской войны за независимость (1895-1898).

Первый официальный визит на Кубу планировал совершить еще отец нынешнего главы государства, король Хуан Карлос. Однако занимавший тогда должность премьера, лидер правой Народной партии Хосе Мария Аснар был категорически против поездки главы Испании в коммунистическую страну. "Король поедет на Кубу, когда настанет время", - заявил Аснар, и эта фраза вошла в историю. "Многие хотят поехать на Кубу, но подобные поездки не совершаются по желанию, а из политической целесообразности", - пояснил он в одном из интервью.

Хуан Карлос и королева София все же побывали на Кубе в 1999 году, став первыми за пять веков испанскими монархами, которые прибыли на остров. Но это не был государственный визит, поездка проходила в рамках Ибероамериканского саммита.

Тогда Фидель Кастро сделал испанскому королю подарок – портрет его родителей, графов Барселонских, который был написан в Гаване во время их поездки в 1948 году. Второй раз Хуан Карлос приехал уже после смерти Кастро – он представлял Испанию на его похоронах в 2016 году.

С 1902 года дипломатические отношения между Испанией и независимой Кубой не прерывались ни разу, даже во времена диктатуры Франсиско Франко. Несмотря на напряженные моменты между диктаторским и коммунистическим режимами и высылку Фиделем испанского посла, Франко никогда не поддерживал экономическую блокаду Кубы, объявленную США. А после смерти Франко Кастро объявил трехдневный траур.

Испания занимает третье место (после Венесуэлы и Китая) по объемам торговли с Кубой, половина торговли с ЕС приходится именно на эту страну, первое место по инвестициям в туристическую отрасль. Основные статьи экспорта в Испанию – креветки, ром, табак и сахар. Испания поставляет на Кубу машинное оборудование, продукты питания, запчасти к автомобилям и электронные приборы. На Кубе живут около 200 тысяч испанцев (третья диаспора после аргентинской и венесуэльской).