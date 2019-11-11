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РИА Новости

Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать

08:00 11.11.2019 (обновлено: 08:03 11.11.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsУчастник акции протеста в Киеве
Участник акции протеста в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
Участник акции протеста в Киеве. Архивное фото
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
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За последние дни украинскую журналистику дважды всколыхнуло.
Так, большой резонанс вызвала история с репортером канала ICTV, съездившим в город Рубежное, что в Луганской области, на контролируемой Киевом территории. Цель репортажа была показать, как жители региона последовательно прозревают и стремятся всей душой быть полноценными гражданами Украины, осуждают жителей ЛДНР и, разумеется, страну-агрессора (Россию).
По итогам опроса якобы ста пятидесяти человек вышел правильно смонтированный сюжет, в котором правильные рубежане говорили правильные и приятные уху активного украинца речи. Журналист объявил, что 70 процентов жителей Рубежного желают всего украинского и являются беззаветными патриотами, а 30 процентов все еще демонстрируют признаки затухающего сепаратизма.
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В сюжете — как бы во исполнение репортерских стандартов — было представлено и мнение крайне скептически настроенного рубежанина. Но вскоре оказалось, что оно подверглось радикальной зачистке. Сам журналист выложил в интернет это интервью полностью, и бескомпромиссная прямота его собеседника стала настоящей сенсацией.
Мужчина красочно объяснил юному репортеру, кто обстреливал Донбасс и какова роль Украины в конфликте, а также обидно выстебал назойливые напоминания журналиста о том, что Россия-де развязала войну.
А дальше патриотический интервьюер сделал сильный ход. Он обратился к президенту Зеленскому и в СБУ с доносом, в котором потребовал немедленно арестовать сепаратиста.
По неподтвержденным на воскресенье, 10 ноября, данным, мужчину таки арестовали.
А репортеру-стукачу от коллег не грозит, пожалуй, ни презрение, ни даже просто неодобрение.
Ибо на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании медиасовета, который призван охранять свободу слова и обеспечивать безопасность сотрудников СМИ с усилением всех надлежащих мер. Главным же надзирающим за безопасностью от имени МВД поставлен советник министра Авакова Антон Геращенко.
Да, тот самый Антон Геращенко, который в 2014-м под эгидой олигарха Коломойского, его Приватбанка и МВД Украины (!) учредил всемирно известный сайт "Миротворец". Вспоминая сегодня, как это было, Геращенко с гордостью рассказывает, как тысячами, сотнями тысяч на ресурс выкладывались данные о "сепаратистах", пособниках, врагах народа, пророссийской пятой колонне в Донбассе… Потом туда же попали актеры, писатели, музыканты, политические деятели, иностранные журналисты, едва ли не все население ЛДНР — с полной выкладкой личных данных. А чтобы вновь созданный ресурс воспринимался обществом со всей серьезностью, были проведены несколько акций устрашения. Например, через два дня после публикации адреса прямо во дворе собственного дома националисты убили писателя и публициста Олеся Бузину. Так начиналась история большого террора граждан силами революционеров достоинства, часть которых позже и сама была занесена на сайт.
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Попавшим на "Миротворец" гражданам Украины блокировали банковские карты "без права оспаривания". На пограничном контроле "жителей" сайта часами досматривали с особым тщанием. "Активисты" могли постучать в дверь в любой момент.
Периодически сайт деликатно укоряли в нарушении прав человека международные организации, а некоторые даже просили бенефициаров революции достоинства и вовсе закрыть этот важный демократический инструмент. Тщетно. Сайт продолжает работать по сей день, и новая власть сообщает, что не имеет совершенно никаких механизмов его закрытия.
Антон же Геращенко за годы президентства Порошенко сильно вырос в карьерном отношении, благосклонно принят новой властью и теперь назначен министром Аваковым (тем же, порошенковским) обеспечивать права и безопасность журналистов. Здесь просится целый ряд подобающих аллюзий и аллегорий, но читатель справится с этим сам.
...В том, что произошло в этой стране — Майдан, скачки с речовками про смерть врагам, разгул русофобии, наконец, война и расчеловечивание сторонников другой Украины, — роль журналистов и блогеров невозможно переоценить. Орда националистических штрайхеров последовательно и целенаправленно разжигала, сталкивала, провоцировала, вбрасывала откровенную ложь, внедряла идеи превосходства, унижала в сотнях текстов жителей Донбасса, издевалась над трагедией Одессы и продолжает все это делать совершенно невозбранно.
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Едва ли не все журналистское сообщество поражено шашелем агрессивного активизма. Это именно журналисты устраивают выволочки российским коллегам на полях международных форумов, они же возглавляют пикетирования официальных российских делегаций, скандируют речовки в залах заседаний ООН и ОБСЕ, домогаются у каждого встречного ответа "чей Крым?", организовывают травлю и собственных коллег, заподозренных в отклонении от генеральной линии.
Число журналистов, верных профессии, радикально меньше. Многие успели посидеть в тюрьме, а кое-кто все еще в застенках в ожидании суда.
…Интересно, что, придя на первую встречу с Геращенко, представители журналистского сообщества принесли списки пострадавших от произвола радикалов и полиции коллег, но преимущественно тех, кто верен делу стимулирования вражды, ненависти и войны. Ведь каждый может что-то с кем-то не поделить, каждого может ожидать внезапная перемена участи.
Антон Геращенко клянется, что будет со всем старанием исполнять возложенные на него обязанности, блюсти свободу слова и демократию, но журналисты не уверены, что опасность, которой они сегодня подвергаются, страшнее, чем безопасность по версии Геращенко.
Уровень цинизма состоявшегося назначения трудно переоценить, но порог восприятия у граждан повысился настолько, что даже самое неприемлемое более не вызывает ярких и сколько-нибудь длительных эмоций. Многие даже запаслись попкорном и развлекаются предположениями о том, как именно одни радикалы будут защищать других от произвола третьих.
Богдан Яременко
3 ноября, 08:00РИА Новости
Секс-скандал в Киеве как телевизионный сюжет
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Ситуация на УкраинеУбийство писателя Олеся Бузины в КиевеОлесь БузинаАнтон ГеращенкоПриватБанкВладимир ЗеленскийМВД УкраиныОдессаУкраинаАвторыМнение - Авторы
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