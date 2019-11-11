Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать

За последние дни украинскую журналистику дважды всколыхнуло.

Так, большой резонанс вызвала история с репортером канала ICTV, съездившим в город Рубежное, что в Луганской области, на контролируемой Киевом территории. Цель репортажа была показать, как жители региона последовательно прозревают и стремятся всей душой быть полноценными гражданами Украины, осуждают жителей ЛДНР и, разумеется, страну-агрессора (Россию).

По итогам опроса якобы ста пятидесяти человек вышел правильно смонтированный сюжет, в котором правильные рубежане говорили правильные и приятные уху активного украинца речи. Журналист объявил, что 70 процентов жителей Рубежного желают всего украинского и являются беззаветными патриотами, а 30 процентов все еще демонстрируют признаки затухающего сепаратизма.

В сюжете — как бы во исполнение репортерских стандартов — было представлено и мнение крайне скептически настроенного рубежанина. Но вскоре оказалось, что оно подверглось радикальной зачистке. Сам журналист выложил в интернет это интервью полностью, и бескомпромиссная прямота его собеседника стала настоящей сенсацией.

Мужчина красочно объяснил юному репортеру, кто обстреливал Донбасс и какова роль Украины в конфликте, а также обидно выстебал назойливые напоминания журналиста о том, что Россия-де развязала войну.

А дальше патриотический интервьюер сделал сильный ход. Он обратился к президенту Зеленскому и в СБУ с доносом, в котором потребовал немедленно арестовать сепаратиста.

По неподтвержденным на воскресенье, 10 ноября, данным, мужчину таки арестовали.

А репортеру-стукачу от коллег не грозит, пожалуй, ни презрение, ни даже просто неодобрение.

Ибо на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании медиасовета, который призван охранять свободу слова и обеспечивать безопасность сотрудников СМИ с усилением всех надлежащих мер. Главным же надзирающим за безопасностью от имени МВД поставлен советник министра Авакова Антон Геращенко.

Да, тот самый Антон Геращенко , который в 2014-м под эгидой олигарха Коломойского, его Приватбанка и МВД Украины (!) учредил всемирно известный сайт "Миротворец" . Вспоминая сегодня, как это было, Геращенко с гордостью рассказывает, как тысячами, сотнями тысяч на ресурс выкладывались данные о "сепаратистах", пособниках, врагах народа, пророссийской пятой колонне в Донбассе… Потом туда же попали актеры, писатели, музыканты, политические деятели, иностранные журналисты, едва ли не все население ЛДНР — с полной выкладкой личных данных. А чтобы вновь созданный ресурс воспринимался обществом со всей серьезностью, были проведены несколько акций устрашения. Например, через два дня после публикации адреса прямо во дворе собственного дома националисты убили писателя и публициста Олеся Бузину. Так начиналась история большого террора граждан силами революционеров достоинства, часть которых позже и сама была занесена на сайт.

Попавшим на "Миротворец" гражданам Украины блокировали банковские карты "без права оспаривания". На пограничном контроле "жителей" сайта часами досматривали с особым тщанием. "Активисты" могли постучать в дверь в любой момент.

Периодически сайт деликатно укоряли в нарушении прав человека международные организации, а некоторые даже просили бенефициаров революции достоинства и вовсе закрыть этот важный демократический инструмент. Тщетно. Сайт продолжает работать по сей день, и новая власть сообщает, что не имеет совершенно никаких механизмов его закрытия.

Антон же Геращенко за годы президентства Порошенко сильно вырос в карьерном отношении, благосклонно принят новой властью и теперь назначен министром Аваковым (тем же, порошенковским) обеспечивать права и безопасность журналистов. Здесь просится целый ряд подобающих аллюзий и аллегорий, но читатель справится с этим сам.

...В том, что произошло в этой стране — Майдан, скачки с речовками про смерть врагам, разгул русофобии, наконец, война и расчеловечивание сторонников другой Украины, — роль журналистов и блогеров невозможно переоценить. Орда националистических штрайхеров последовательно и целенаправленно разжигала, сталкивала, провоцировала, вбрасывала откровенную ложь, внедряла идеи превосходства, унижала в сотнях текстов жителей Донбасса, издевалась над трагедией Одессы и продолжает все это делать совершенно невозбранно.

Едва ли не все журналистское сообщество поражено шашелем агрессивного активизма. Это именно журналисты устраивают выволочки российским коллегам на полях международных форумов, они же возглавляют пикетирования официальных российских делегаций, скандируют речовки в залах заседаний ООН и ОБСЕ, домогаются у каждого встречного ответа "чей Крым?", организовывают травлю и собственных коллег, заподозренных в отклонении от генеральной линии.

Число журналистов, верных профессии, радикально меньше. Многие успели посидеть в тюрьме, а кое-кто все еще в застенках в ожидании суда.

…Интересно, что, придя на первую встречу с Геращенко, представители журналистского сообщества принесли списки пострадавших от произвола радикалов и полиции коллег, но преимущественно тех, кто верен делу стимулирования вражды, ненависти и войны. Ведь каждый может что-то с кем-то не поделить, каждого может ожидать внезапная перемена участи.

Антон Геращенко клянется, что будет со всем старанием исполнять возложенные на него обязанности, блюсти свободу слова и демократию, но журналисты не уверены, что опасность, которой они сегодня подвергаются, страшнее, чем безопасность по версии Геращенко.