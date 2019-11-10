В Совфеде прокомментировали заявление МВД Афганистана об уничтожении ИГ*

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Афганистане пока рано, об этом можно судить только на долговременной основе, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) ранее заявил, что террористическая группировка ИГ* побеждена в стране.
"Очень хотелось бы верить заявлению министра. Но Афганистан - очень сложная страна. В которой разные политические силы мимикрируют, меняют флаги и союзников. Другими словами, тот, кто прежде был террористом становится добропорядочным гражданином и наоборот. Поэтому надо увидеть эту победу воочию и на долговременной основе", - заявил Морозов РИА Новости.
*Запрещенная в России террористическая организация