В Совфеде прокомментировали заявление МВД Афганистана об уничтожении ИГ*

"Очень хотелось бы верить заявлению министра. Но Афганистан - очень сложная страна. В которой разные политические силы мимикрируют, меняют флаги и союзников. Другими словами, тот, кто прежде был террористом становится добропорядочным гражданином и наоборот. Поэтому надо увидеть эту победу воочию и на долговременной основе", - заявил Морозов РИА Новости.