В Афганистане заявили о победе над ИГ* в стране

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что террористическая группировка ИГ* побеждена в стране, передает телеканал Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что террористическая группировка ИГ* побеждена в стране, передает телеканал 1TV

"Исламское государство"*, или группировка ДАЕШ*, была побеждена в Афганистане", - сообщает канал со ссылкой на Андараби.

Андараби заявил о поражении террористов, выступая на церемонии в восточной афганской провинции Нангархар, где назначил нового главу полиции. Именно там, отмечает канал, в 2014 году впервые появились боевики группировки и основали свой опорный пункт. В январе 2015 года ИГ* объявило о создании своего подразделения в Афганистане. С тех пор боевики проводили атаки по мирным жителям и военнослужащим.

Там же Андараби отметил, что мелкие ячейки ИГ* продолжают сдаваться афганским правительственными войскам, а те террористы, которые пытаются перебраться в другие провинции, будут уничтожены в рамках операций сил безопасности.

По словам и.о. главы МВД Афганистана, местные жители, предотвратив закрепление позиций ИГ* в Нангархаре, доказали, что не позволят укрепиться в провинции ни одной "зарубежной сети".

Агентство Франс Пресс также передает слова Андараби, который заявил журналистам, что террористы "были побеждены в Нангархаре, а их центры были разрушены". После чего он добавил, что ИГ* "полностью уничтожено" в Афганистане, и заверил, что вооруженные силы в скором времени "уничтожат их последние центры".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.