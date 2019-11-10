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РИА Новости

Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки

21:15 10.11.2019 (обновлено: 21:42 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Сосед обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ доцента Олега Соколова рассказал подробности преступления.
По его словам, примерно в 4 часа ночи Соколов начал выносить какие-то части тела жертвы. Однако во время очередной ходки, из-за того что подозреваемый был пьян, он упал в реку. Ему помог выбраться один из прохожих. В этот момент и обнаружилось содержимое пакетов Соколова.
Комментарий адвоката Олега Соколова​, Александра Почуева
Вчера, 19:15РИА Новости
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Это произошло около 7 часов утра.
"Голова осталась в квартире, в дальней комнате. Не успел вынести", - цитирует мужчину РЕН ТВ.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
Следственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 16:40РИА Новости
Мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Петербург, сообщили СМИ
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что у Ещенко были натянутые отношения с дочерьми преподавателя.
Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 16:00РИА Новости
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре
По данным СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.
Позже подозреваемый оформил явку с повинной и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Заседание по избранию ему меры пресечения состоится в понедельник.
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Убийство девушки доцентом СПбГУАнастасия ЕщенкоОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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