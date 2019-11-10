В МВД Украины объяснили, почему не знали о розыске Мазура через Интерпол

КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинские правоохранители не знали о факте розыска через Интерпол украинского националиста Игоря Мазура, задержанного в Польше, так как Россия выставила не красную карточку Интерполу, а специальный ограниченный в распространении циркуляр.
Ранее сообщалось, что в Польше задержан известный украинский националист, деятель УНА-УНСО* Игорь Мазур. Он был задержан по причине розыска через Интерпол. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Польское законодательство предусматривает, что на период разбирательства задержанный может быть арестован на срок до трех месяцев. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Мазур передан на поруки консулу Украины в Люблине до решения вопроса о его экстрадиции в РФ.
"(На Игоря Мазура) была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами", - написал Шевченко в воскресенье в Facebook.
В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовал банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
Шевченко утверждает, что "циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году", несмотря на датирование уголовного дела 2014 годом. Он считает, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Мазур едет в Польшу, "дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола".
*Запрещенная в России экстремистская организация