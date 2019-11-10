В МВД Украины объяснили, почему не знали о розыске Мазура через Интерпол

В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовал банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

Шевченко утверждает, что "циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году", несмотря на датирование уголовного дела 2014 годом. Он считает, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Мазур едет в Польшу, "дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола".