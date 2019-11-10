Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T22:40Z
https://ria.ru/20191110/1560777946.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156077/23/1560772379_0:1:960:541_1036x0_80_0_0_4122beb9112368064db427f3b0647db7.jpg
РИА Новости

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

17:10 10.11.2019 (обновлено: 22:40 10.11.2019)
48652
CC BY 3.0 / Людмила Денісова / Игорь Мазур
Игорь Мазур
CC BY 3.0 / Людмила Денісова /
Игорь Мазур. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Ранее члена УНА-УНСО* задержали в Польше. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
По словам Денисовой, националист "на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве".
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Вчера, 11:52РИА Новости
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
"Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится", — написала она в Telegram.
Это объясняется тем, что прокуратура отозвала просьбу об аресте. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь окружного суда в Люблине Барбара Марковская.
В 2014 году СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. Российское следствие считает, что среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
Вчера, 01:59РИА Новости
В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
2524712424327
Обсудить 54
Задержание Игоря Мазура в ПольшеИгорь МазурЛюдмила ДенисоваДмитрий ЯрошСледственный комитет РФИнтерполПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я так понимаю Польша захотела потроллить Россию.А получается "навалила" себе полные штаны. Суть не в данной "личности",а в том к каким организациям он принадлежит. Видимо подход к истории избирателен. А в принципе фиолетово, он же в Польшу мотается и ...,время покажет.
10 ноября, 17:30
АААлекс. А.
16310003
Ну, что тут сказать? В 1923 году Гитлер устроил в Мюнхене "Пивной путч". Тогда его даже приговорили к 5 годам, но... примерно так же и очень быстро выпустили "на поруки"... Растят нового фюрера, ждите, скоро выйдет "Моя боротьба", далее по наезженному сценарию.
10 ноября, 17:19
Von Stirliz
11471602
Рекомендуем
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Спасская башня Московского Кремля
США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния