Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинского националиста Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова

Ранее члена УНА-УНСО* задержали в Польше . Решается вопрос о его экстрадиции в Россию

По словам Денисовой, националист "на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве".

"Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится", — написала она в Telegram.

Это объясняется тем, что прокуратура отозвала просьбу об аресте. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь окружного суда в Люблине Барбара Марковская.

В 2014 году СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. Российское следствие считает, что среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош